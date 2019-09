Zmenu taríf vo verejnej správe podporí aj opozícia, rast platov je však podľa Mihála stále pomalý

BRATISLAVA 12. septembra (WebNoviny.sk) - Poslanci začali druhý rokovací deň 34. schôdze Národnej rady SR rokovaním o návrhu novely zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Ako pri jeho predkladaní uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, od začiatku budúceho roka sa ním má zaviesť nový systém tabuľkových platov pre 229 tisíc zamestnancov vo verejnej správe.

Rozšírenie rokov praxe

Nový systém odmeňovania vo verejnej správe si v budúcom roku vyžiada 255,5 mil. eur, z toho 124,8 mil. eur má ísť zo štátneho rozpočtu, takmer 93 mil. eur z rozpočtov miest a obcí a 37,7 mil. eur predstavuje dopad na vyššie územné celky.

Soňa Gaborčáková (OĽaNO) vo svojom vystúpení ocenila, že všetky platové tarify pre verejných zamestnancov majú byť nad úrovňou minimálnej mzdy. Privítala tiež rozšírenie rokov praxe, keďže stále viac ľudí pracuje do vyššieho veku.



Vzhľadom na pomerne vysoký počet zamestnancov s praxou prevyšujúcou súčasné 32-ročné obmedzenie započítanej praxe, spôsobený neustále sa zvyšujúcim vekom odchodu do dôchodku, totiž novela dopĺňa dva nové platové stupne s novým obmedzením na 40 rokov.

Poslankyňa avizovala, že OĽaNO podporí tento návrh. Zároveň však upozornila, že treba začať diskusiu o tom, ako má vyzerať verejná správa a jej zamestnanci, koľko do nej chce SR investovať a čo má od nej občan očakávať.

Nezdravé rozdeľovanie pracovného trhu

Podporu návrhu avizoval aj nezávislý poslanec Jozef Mihál. Podľa neho je na dorovnanie najnižšej triedy s minimálnou mzdou už najvyšší čas. Zároveň však upozornil, že rast miezd na Slovensku je stále pomalý a najviac zaostáva práve verejný sektor.

Podľa neho by však mala byť minimálna mzda automaticky rovná najnižšej tarifnej triede vo verejnej správe. Mihál tiež upozornil na to, že rovnaké pozície v štátnom a v súkromnom sektore budú na základe zákonov odmeňované rôzne. "Kuchárka v školskej jedálni tak zarobí menej ako rovnaká kuchárka vedľa v reštaurácii. To bude treba v druhom čítaní opraviť," povedal Mihál.

Eduard Heger (OĽaNO) tiež varoval pred rozdeľovaním pracovného trhu na verejný a súkromný. "To je nezdravé. Chcem tu mať zdravú ekonomiku a zdravé podnikateľské prostredie," vyhlásil Heger.

Najnižšia platová tarifa má od začiatku budúceho roka predstavovať 520 eur, čo zodpovedá ministerstvom práce navrhovanej minimálnej mzde na Slovensku na rok 2019. V súčasnosti pritom najnižšia platová tarifa v základnej tabuľke dosahuje 246,50 eura a v osobitnej tabuľke 231 eur, pričom zamestnávateľ tieto tarify dorovnáva doplatkami do výšky minimálnej mzdy.

