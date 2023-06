Zmenené trasy, čísla EC vlakov aj náhradná autobusová doprava. Železnice od 5. septembra menia cestovný poriadok

Diaľkovú vnútroštátnu, medzištátnu, ale aj regionálnu a prímestskú vlakovú dopravu čaká niekoľko zmien. V pondelok (5. septembra) vstúpi do platnosti pravidelná tretia zmena aktuálneho cestovného poriadku železničnej osobnej dopravy 2021/2022. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) o tom informovala v tlačovej správe.

„K zmene časových polôh pri niektorých vlakových spojeniach príde aj v Žilinskom, Banskobystrickom a Nitrianskom samosprávnom kraji,“ upozornil riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

V medzištátnej diaľkovej doprave sú už od 1. septembra zmenené čísla a cieľová, resp. východisková stanica pri dvoch vlakoch EC Hungaria jazdiacich medzi Prahou a Budapešťou (stanica Nyugati). „Uvedené vlaky budú mať číslo EC 172 a EC 173 a východisková, respektíve cieľová stanica sa zmení zo stanice Praha hl. n. na Hamburg-Altona, okrem pondelkov. V pondelok budú vlaky z dôvodu výluk vedené len z a do hlavnej stanice v Prahe,“ priblížil Kováč.

Z dôvodu rekonštrukcie uzla Žilina a výluky Čadca – Čadca št. hr. a s tým súvisiacimi kapacitnými obmedzeniami sa zmeny dotknú troch expresov Ostravan medzi Žilinou a Prahou a štyroch rýchlikov Fatran medzi Ostravou a Žilinou, resp. Vrútkami. V úseku Čadca – Návsí a opačne vlaky nahradí autobusová doprava v období od 5. a 6. septembra do 24. a 25. októbra.

Pre zmenu obehu súprav vo vlaku R 342 Fatran z Vrútok do Ostravy v úseku v úseku Vrútky – Čadca a vo vlaku R 345 Fatran z Ostravy do Vrútok v úseku Čadca – Žilina nebude radený vozeň 1. triedy. „Od 5. 9. 2022 nebude vo vlakoch EC 1xx Košice – Budapešť radený vozeň vhodný na prepravu imobilných cestujúcich na vozíku,“ uviedol Kováč s tým, že z dôvodu eliminácie meškaní budú zmenené polohy vlakov.

Nočný rýchlik R 615 Tatran Zemplín s odchodom z Bratislavy o 22:57 a príchodom do Humenného o 6:33 bude mať zmenenú trasu v úseku Košice – Michalovce. Regionálny expres REX 1902 s odchodom z Humenného o 5:28 a príchodom do Košíc o 6:59 pôjde po zmenenej trase v úseku Michalovce – Čeľovce.

