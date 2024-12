Zložky v opaľovacích krémoch menia DNA koralov

Organická zlúčenina oxybenzón, ktorá sa vyskytuje v asi 3500 opaľovacích krémoch na svete môže byť smrteľná pre mladé koraly. V štúdii publikovanej v odbornom časopise Archives of Environmental Contamination and Toxicology to tvrdí medzinárodný vedecký tím, ktorý tak doplnil nové poznatky o probléme, na ktorý už dlhšie upozorňujú vedci.

Oxybenzón, ktorý v tomto druhu kozmetiky pomáha filtrovať UV žiarenie, môže byť vo vode pre mladé koraly smrteľný a vo vyššej koncentrácii môže výrazne poškodiť aj dospelé jedince.

Najvyššiu koncentráciu tejto látky v okolí koralových útesov našli v turisticky populárnych oblastiach, najmä na Havaji a v Karibiku. Podľa vedúceho výskumu Craiga Downsa z neziskovej organizácie Haereticus Environmental Laboratory vo Virgínii, toto zistenie pomohlo vysvetliť, prečo sa vedcom vo viacerých útesoch v rekreačných oblastiach nedarí pozorovať mladé koraly.

Účinky oxybenzónu na mladé koraly sa prejavujú v štyroch formách. Zlúčenina mení ich DNA, čím zamedzuje reprodukcii a robí ich náchylnejšími k obelievaniu, čo je pre koraly smrteľné. Tiež spôsobuje výraznú deformáciu a narúša žľazy, čo vedie k uzavretiu koralu do vlastnej kostry a následnej smrti. Ročne sa do oblastí koralových útesov naplaví 6000 až 14000 ton opaľovacieho krému a to najmä s touto látkou.

Škodlivé vplyvy oxybenzónu na koraly vedci pozorovali už v nízkej koncentrácii 62 častíc na bilión, čo je asi ako jedna kvapka vody v bazéne s veľkosťou šesť a pol Olympijských bazénov. V Karibskej oblasti a na Havajských ostrovoch bola koncentrácia dvanásťnásobne vyššia.

Problému umierania koralov na následky vystavenia opaľovacím krémom sa už experti venovali. V roku 2008 vedci pozorovali reakcie koralov v Tichom, Atlantickom a Indickom oceáne, ktoré po látkach z tejto kozmetiky beleli a boli náchylné na vírusy. Mesačník National Geographic vtedy uvádzal, že sa do oceánov vyplavilo do 6000 ton opaľovacieho krému, z čoho asi 10 percent spôsobovalo tento jav.





Informácie pochádzajú z agentúry Reuters a webstránok news.nationalgeographic.com a www.haereticus-lab.org.

