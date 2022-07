Zločinecká skupina a kauza vratiek DPH ide opäť pred súd, proces sa začne v druhej polovici roka

17.4.2022 (Webnoviny.sk) - Na pôde pezinskej Justičnej akadémie má v období od augusta do decembra tohto roka pokračovať proces so zločineckou skupinou v kauze neoprávnených odpočtov DPH. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS).

Pojednávania odložila pandémia

Prokuratúra pôvodne v prípade spojenom s košickým podnikateľom Gabrielom K. žalovala 21 osôb, senát ŠTS však na začiatku procesu v októbri 2020 trojicu, v ktorej bol aj bývalý riaditeľ Daňového úradu Košice IV Ivo P., vylúčil na samostatné konanie. V priebehu roku 2021 sa vo veci aj pre pandemické obmedzenia dlhšie nepojednávalo.

Štát ukrátili o 17,4 milióna eur

Obžalovaní sú v tomto prípade stíhaní pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a ďalšie skutky. Podľa prokuratúry prostredníctvom vratiek DPH rôznych obchodných spoločností ukrátili štát o 17,4 milióna eur, pričom trestnú činnosť páchali v rokoch 2007 až 2009. Dvadsiatka obžalovaných je stíhaná na slobode, jeden bol vo výkone trestu pre iný prípad.

Medzi obžalovanými je aj košický podnikateľ Gabriel K., médiami označovaný ako „košický Bašternák”. Jeho meno sa vyskytovalo aj v iných prípadoch. Podľa portálu Aktuality.sk na neho napríklad Okresná prokuratúra Košice II podala na jar 2020 obžalobu pre vydieranie.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

