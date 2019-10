Zle uchopená kybernetická bezpečnosť môže firmu stáť až 300 000 eur

Lucie Schweizer, partnerka advokátskej kancelárie Ružička Csekes na margo nového zákona komentuje: "Veľká časť obchodu sa za ostatné desaťročia presunula do online sféry, či už kompletne alebo cez čiastkové úkony. Zvyšovanie úrovne kybernetickej bezpečnosti je preto jednou z agend, ktorej tempo musí byť úmerné tomuto trendu. Nový zákon vyzýva prevádzkovateľov základnej alebo digitálnej služby na zavedenie množstva nových opatrení, ktoré musia mať v ich dennej praxi pevné miesto a pravidelný režim. Inak neohrozia len seba, ale zásadne aj svojich zákazníkov a celý dodávateľský reťazec." Štatistický prieskum spoločnosti Ponemon Insitute so vzorkou 3 000 IT odborníkov poukázal na to, že 47 % svetových finančných inštitúcií, ktoré utrpeli prienik do svojich systémov, nemali nainštalované aktualizácie, aj keď boli už v tom čase dostupné. Pritom až 37 % týchto inštitúcií vedelo, že sú zraniteľní.