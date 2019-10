Zlatica Kušnírová bude kandidovať v parlamentných voľbách za OĽaNO

26.6.2019 (Webnoviny.sk) - Matka zavraždenej Martiny Kušnírovej Zlatica bude v najbližších parlamentných voľbách kandidovať za hnutie OĽaNO. Informoval o tom na svojej internetovej stránke s tým, že informáciu mu potvrdili dva od seba nezávislé zdroje z vnútra hnutia.

Kušnírová sa podľa týždenníka zároveň stáva členkou platformy Odvážne. "Igor Matovič ju zrejme predstaví na tlačovej konferencii vo štvrtok. V ten deň sa od 12:30 koná stretnutie viacerých opozičných strán, ktoré iniciovali práve Matovič s Kušnírovou," napísal týždenník.

Zároveň pripomína, že matka zavraždenej Martiny stála s Igorom Matovičom na tlačovej konferencii v utorok 18. júna, keď spoločne vyzvali opozičných lídrov na stretnutie.

Bez hanby napíšu výmysel, ostro sa ohradil Matovič k správe o kandidatúre Kušnírovej





Žiadna tlačová konferencia o kandidatúre Zlatice Kušnírovej vo štvrtok nemá byť a preto si týždenník .týždeň vymyslel aj dva neexistujúce nezávislé zdroje.





Matovič hovorí o špinavosti



Na sociálnej sieti to napísal líder OĽaNO Igor Matovič v reakcii na článok týždenníka .týždeň, že matka zavraždenej Martiny Kušnírovej Zlatica má v nadchádzajúcich parlamentných voľbách kandidovať za OĽaNO.









„Bez hanby napíšu výmysel, že zajtra (štvrtok) ideme na tlačovke oznámiť, že Zlata Kušnírová bude kandidovať za OĽaNO. A ešte k tomu napíšu, ze to majú preverené z dvoch zdrojov. Špinavosť – s jediným cieľom – za každú cenu dostať z pani Kušnírovej záväzok, ze kandidovať nebude,“ napísal Matovič.

Neformálny obed predstaviteľov opozície



Kušnírová na štvrtok iniciovala spoločný neformálny obed demokratických opozičných strán a hnutí. „Budem rada Vašou hostiteľkou a budem ešte radšej, ak takto začneme novú tradíciu,“ napísala v pozvánke s tým, že by bola rada, ak by sa opozičné subjekty stretávali raz do mesiaca až do volieb.





„Voliči demokratickej opozície nechcú vidieť hádky a škriepky,“ zdôraznila. Na stretnutie pozvala KDH, OĽaNO, PS/Spolu, SaS, SMK a vznikajúcu stranu Za ľudí. Matovič v stredu na sociálnej sieti toto pozvanie Kušnírovej zverejnil a napísal, že pozvanie prijíma.

