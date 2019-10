Životné minimum Slovákov od júla stúpne, zvýši to sociálne príspevky a zníži dane

BRATISLAVA 30. júna (WebNoviny.sk) - Životné minimum na dospelú osobu sa od 1. júla zvýši o 2,5 %, teda o 5,13 eura na 210,20 eura. Stane sa tak na základe opatrenia ministerstva práce a sociálnych vecí, ktoré sa začne uplatňovať od začiatku júla.

Na zvýšenie životného minima je naviazaných viacero dávok, či daňových zvýhodnení. Od začiatku budúceho mesiaca tak pôjde nahor aj suma minimálneho predčasného dôchodku, príspevkov na vykonávanie absolventskej praxe a na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti, či maximálna suma náhradného výživného od štátu. Všetky tieto dávky rovnako ako životné minimum stúpnu o 2,5 %.

Dôchodcovi po zrážke musí ostať životné minimum

Suma minimálneho predčasného dôchodku bude od 1. júla tohto roka 252,30 eura, čo je nárast o 6,20 eura. Ide o jednu z podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok. Ak totiž suma predčasnej starobnej penzie nepresahuje 1,2-násobok životného minima, čo bude od júla 252,30 eura, Sociálna poisťovňa túto dávku žiadateľovi neprizná.

Zvýšenie sumy životného minima tiež spôsobí to, že poisťovňa bude od júla väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, poukazovať vyšší dôchodok. Suma, ktorá musí penzistovi zostať po vykonaní zrážok, totiž dosahuje výšku životného minima. Kým do konca júna muselo dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať 205,07 eura, od začiatku júla to bude 210,20 eur mesačne. Sociálna poisťovňa vykoná zrážky z dôchodku prvýkrát podľa uvedených pravidiel v augustovom výplatnom termíne, pričom dôchodcom vyplatí aj peniaze, ktoré im boli za júl zrazené navyše.

Vyšší daňový bonus na dieťa

Vzhľadom na nárast sumy životného minima sa od začiatku budúceho roka zvýši suma daňového bonusu na dieťa. Mesačná suma daňového bonusu na dieťa nad šesť rokov stúpne o 56 centov na 22,73 eura a na dieťa do šesť rokov o 1,12 eura na 45,46 eura. Nezdaniteľná časť základu dane, ktorá má podľa návrhu poslancov za stranu Most-Híd od začiatku budúceho roka vzrásť z 19,2-násobku na 21-násobok životného minima, má v budúcom roku predstavovať 4 414,20 eura. Oproti tomuto roku má ísť o nárast o 476,85 eura, čo však súvisí nielen so zvýšením sumy životného minima, ale najmä s tým, že nezdaniteľná časť má byť vyšším násobkom sumy životného minima.

Sumy minimálnych dôchodkov zodpovedajúce príslušným rokom poistenia, ako aj sumy dávok v hmotnej núdzi pôjdu od začiatku budúceho roka takisto nahor o 2,5 %. Prídavok na dieťa má od začiatku budúceho roka stúpnuť o 61 centov na 24,95 eura.

Životné minimum sa upravuje k 1. júlu

Okrem hodnoty životného minima na dospelú osobu sa od začiatku júla tohto roka zvýši aj suma životného minima pri druhej posudzovanej osobe, a to o 3,58 eura na 146,64 eura. Na nezaopatrené dieťa, resp. zaopatrené neplnoleté dieťa suma životného minima stúpne o 2,35 eura na 95,96 eura.

Životné minimum sa každoročne upravuje k 1. júlu o koeficient rastu čistých peňažných príjmov podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ) alebo o koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa toho, ktorý z týchto údajov je nižší. Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností, je obdobie od apríla minulého roka do apríla tohto roka. Podľa údajov ŠÚ bol rast životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie 2,5 %. Rast čistých peňažných príjmov na jednu osobu za prvý štvrťrok tohto roka v porovnaní s prvým štvrťrokom vlaňajška bol 5,8 %.





