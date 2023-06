Život v slobode a mieri nesmie byť nikdy samozrejmosťou, zdôraznila prezidentka Čaputová (foto)

8.5.2021 (Webnoviny.sk) - Nikdy nesmie byť samozrejmosťou to, že žijeme v slobode a mieri. Pri príležitosti dnešného Dňa víťazstva nad fašizmom to povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá sa zúčastnila na pietnom akte na Slavíne v Bratislave. Vďaku padlým v 2. svetovej vojne vyjadril svojou účasťou na Slavíne aj predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina).

Vojnové generácie zachránili svet

Prezidentka ďalej priblížila, že vojnové generácie za cenu nesmiernych obetí a nepredstaviteľného utrpenia zachránili svet.

„Naši dedovia a staré mamy, pradedovia a ich rovesníci a rovesníčky v Rusku, na Ukrajine, v Rumunsku a ďalších krajinách, ktorí oslobodzovali naše dediny a mestá, rovnako ako generácia mužov a žien vo Veľkej Británii, vo Francúzsku, v USA, Kanade a ostatných krajinách protihitlerovskej koalície, našli v sebe toľko sily, odvahy a odhodlania, že so zbraňou v ruke bojovali za spravodlivú a posvätnú vec. Za toto im nikdy nebudeme môcť byť dostatočne vďační. Česť ich pamiatke," uviedla prezidentka Čaputová na sociálnej sieti.

„Som presvedčený o tom, že národ, ktorý si nepamätá svoju históriu a nectí si ju, nemá budúcnosť. Musíme ju preto pripomínať aj mladým generáciám," doplnil šéf parlamentu.

76. výročie ukončenia 2. svetovej vojny

Európa si dnes pripomína 76. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. V hlavnom veliteľstve sovietskych vojsk v nemeckom Karlshorste, predmestí Berlína, podpísali 8. mája 1945 dokument o bezpodmienečnej kapitulácii hitlerovského Nemecka. Druhá svetová vojna sa tak v Európe oficiálne skončila.

Atmosféra počas pietneho aktu kladenia vencov na Vojenskom pamätníku Slavín pri príležitosti 76. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Bratislava, 8. máj 2021.Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková

Prezidentka SR Zuzana Čaputová (v popredí druhá zľava) počas pietneho aktu kladenia vencov na Vojenskom pamätníku Slavín pri príležitosti 76. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Bratislava, 8. máj 2021.Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková

Zľava: Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský, podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová, minister dopravy a výstavby SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Andrej Doležal, ministerka kultúry SR Natália Milanová, minister vnútra SR Roman Mikulec a ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková počas pietneho aktu kladenia vencov na Vojenskom pamätníku Slavín pri príležitosti 76. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Bratislava, 8. máj 2021.Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?