Život nevidiacich a slabozrakých má byť o niečo ľahší, Únia prijala akt o prístupnosti

BRATISLAVA 14. apríla (WebNoviny.sk) - Nevidiaci a slabozrakí majú väčšiu šancu uplatniť svoje práva. Pomôcť im v tom má Európsky akt o prístupnosti (EAA), ktorý tento mesiac prijala Európska únia.

Ako agentúru SITA informovala PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) Eliška Fričovská, Rada Európskej únie uznala dohodu z novembra minulého roku o právnom predpise, ktorý má umožniť prístupnosť tovarov a služieb.

Európsky akt o prístupnosti podľa ÚNSS predstavuje míľnik v legislatíve EÚ. Ukladá členským krajinám, aby zaručili na európskom trhu širokú paletu prístupných tovarov a služieb tak, aby ich vedeli samostatne používať ľudia so zrakovým hendikepom.

Lobujú už niekoľko rokov

Patria medzi ne počítače, smartfóny, automaty na lístky a odbavenie, routery, televízne prijímače, bankomaty a bankové služby, bezpečnostná komunikácia, elektronický obchod či televízne aplikácie, ale aj elektronické čítačky a elektronické knihy.

Európsky parlament spomínanú dohodu uznal už 13. marca. Znamená to, že smernicu je v súčasnosti nutné transponovať do národnej legislatívy a európskych noriem.

ÚNSS spoločne s Európskou úniou nevidiacich a Európskym fórom zdravotného postihnutia lobuje za silný a komplexný akt o prístupnosti už od roku 2015.

Podľa predsedu Európskej únie nevidiacich (EBU) Wolfganga Angermanna je veľmi dôležité, aby všetky členské štáty EÚ brali túto fázu veľmi vážne.

Členské štáty majú tri roky

„Musia zabezpečiť, aby sa prostredníctvom EAA naplnil prísľub o prístupnejších tovaroch a službách pre 30 miliónov nevidiacich a slabozrakých Európanov,“ podotkol Angermann. Členské štáty majú na zapracovanie väčšiny ustanovení EAA do národnej legislatívy tri roky.

Európska komisia bude zároveň špecifikovať požiadavky na prístupnosť a vypracuje normy na podporu implementácie. ÚNSS plánuje sledovať mimoriadne dôležitú implementáciu aktu o prístupnosti na národnej úrovni.

„Naše úsilie pri presadzovaní záujmov nevidiacich a slabozrakých spotrebiteľov sa postupne pretavuje do činov. Budeme sa snažiť vstupovať do implementačného procesu a pomáhať tak ľuďom so zrakovým postihnutím uplatňovať svoje zákonné práva,“ vyjadril sa predseda ÚNSS Branislav Mamojka.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci a slabozrakí ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má takmer 4 000 členov združených v 60 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje ľuďom so zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !