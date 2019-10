Živnostníci si zmeny v ich prospech pochvaľujú, Dankova SNS im chce ešte viac zjednodušiť život

1.10.2019 (Webnoviny.sk) - Živnostníci vítajú zmeny, ktoré sa podarilo v ich prospech presadiť v parlamente. Stojí za nimi predovšetkým koaličná SNS, ktorá živnostníkom pomohla okrem iného zvýšením paušálnych výdavkov, či znížením dane z príjmov na 15 % pre podnikateľov s obratom do 100 tisíc eur.

Rekreačné poukazy sa chystajú rozšíriť

"Za posledné roky sme našli pochopenie a to, čo sa živnostníkom zlepšilo v posledných rokoch, určite všetci vítajú," povedal na utorňajšej spoločnej tlačovej besede predstaviteľov Slovenského živnostenského zväzu a predsedu SNS Andreja Danka prezident zväzu Stanislav Čižmárik.

Súhlasí aj šéf národniarov. "Za tri roky sa nemáme za čo hanbiť vo vzťahu k živnostníkom. Urobili sme množstvo opatrení, ktoré tým klasickým živnostníkom zľahčujú život," dodal.

Na živnostníkov sa pritom myslelo aj pri trinástych a štrnástych platoch oslobodených od odvodov, či rekreačných a športových poukazoch, ktoré taktiež môžu využívať a znížiť si o ne daňový základ. Práve používanie rekreačných poukazov sa pritom národniari chystajú ešte rozšíriť. Kým doteraz ich môžu využiť zamestnanci či živnostníci pre seba alebo na tábor pre svoje deti, po novom sa má tento okruh rozšíriť.

Zmeny v živnostenskom zákone

"Budeme navrhovať, aby ste rekreačným poukazom mohli urobiť radosť svojim rodičom alebo starým rodičom a zaplatiť im kúpeľný pobyt. Máme to pripravené a chystali sme to tak, aby sme to v správny čas oznámili verejnosti," vyhlásil predseda SNS Danko.





Podľa Danka napríklad jeho strana bude navrhovať, aby prechod podnikania živnostníka na blízkeho príbuzného nebol zdaňovaný a bol bezproblémový. Takisto sa so zástupcami živnostníkov bavia o niektorých špecifických zmenách v živnostenskom zákone.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !