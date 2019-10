Živnostníci, ktorí mali odklad daňového priznania, sa dozvedia výšku sociálnych odvodov

3.10.2019 (Webnoviny.sk) - Takmer 43 tisíc živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, dostane počas tohto mesiaca oznámenie zo Sociálnej poisťovne o ich odvodových povinnostiach od 1. októbra tohto roka.

Oznámenie pošlú aj poštou

Ako informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, týmto osobám sa k 1. októbru tohto roka prehodnocoval vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výška poistného, ktorú budú v nasledujúcich mesiacoch uhrádzať do Sociálnej poisťovne.

"Najvyšší počet oznámení zo Sociálnej poisťovne bude smerovať tým SZČO, ktorým sa zmenil vymeriavací základ, tých je 28 397," povedal Višváder. O vzniku povinného sociálneho poistenia sa podľa neho dozvie 12 310 živnostníkov. Naopak, povinné poistenie k 30. septembru tohto roka zaniklo 2 056 živnostníkom.

"Sociálna poisťovňa všetky tieto dôležité informácie zašle živnostníkom poštou alebo do e-schránky (ak ju majú aktivovanú) do 21. októbra 2019," informoval hovorca poisťovne. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia za október so splatnosťou do 8 . novembra 2019.

Sociálne odvody stúpnu

Minimálne sociálne odvody pre živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) od začiatku januára budúceho roka stúpnu o 9,78 eura na 167,89 eura mesačne.





Stane sa tak vzhľadom na to, že priemerná mzda na Slovensku podľa Štatistického úradu SR vlani medziročne vzrástla o 6,2 % na 1 013 eur. Minimálny vymeriavací základ pre SZČO na platenie odvodov je totiž naviazaný na vývoj priemerných hrubých zárobkov zamestnancov, a preto sa od začiatku januára 2020 upraví smerom nahor takisto o 6,2 %, a to na 506,50 eura.





Vyššie minimálne sociálne odvody SZČO prvýkrát zaplatia za január 2020, a to najneskôr do 10. februára 2020. Minimálne sociálne odvody platí približne 152 tisíc SZČO.

Nahor pôjde aj vymeriavací základ

Od 1. januára budúceho roka pôjde nahor aj maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie, a to zo 6 678 eur na 7 091 eur.





Maximálny vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov totiž od 1. januára 2017 dosahuje sedemnásobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, do konca roka 2016 išlo o päťnásobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.





Najvyššie možné sociálne odvody pre SZČO tak za obdobie od 1. januára budúceho roka vzrastú z 2 213,75 eura na 2 350,66 eura mesačne.

