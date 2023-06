Získal Gröhling svoj titul pochybným spôsobom? Jeho diplomovka je vraj kompilát s prvkami plagiátu

13.7.2020 (Webnoviny.sk) - Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) považuje svoju diplomovú prácu v súlade s vtedajšími pravidlami, ktoré platili na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, kde titul získal. Agentúre SITA zaslal stanovisko ministra odbor komunikácie rezortu školstva.

Kompilát s prvkami plagiátu

Denník N v pondelok informoval, že Gröhling mal získať svoj titul pochybným spôsobom, keďže jeho diplomová práca je podľa média kompilátom s prvkami plagiátu.

Gröhling mal navyše v čase škandálu Borisa Kollára (Sme rodina) požiadať Paneurópsku vysokú školu, aby stiahla jeho práce z webu knižnice.

„Prácu som napísal a obhájil pred 11 rokmi. Je v súlade s vtedajšími pravidlami, ktoré platili na škole. Nedá sa ju posudzovať podľa dnešných pravidiel. Už vôbec nie podľa pravidiel z iných škôl," ozrejmil minister.

Diplomovka pokračovaním bakalárky

Poukázal na to, že pokračovať v bakalárke a dopísať ju ako diplomovú prácu školy štandardne umožňujú. Zvyšuje to síce zhodu, ale je to podľa jeho slov povolené.





„Smernica dekana na BVŠP (Bratislavskej vysokej škole práva, skorší názov Paneurópskej vysokej školy, pozn. SITA) v tom čase umožňovala, aby maximálne 50 percent diplomovej práce tvorila bakalárka. Ja to mám na úrovni 33 percent. Škola navyše nemala určené žiadne pravidlo, ktoré by určovalo, aká je povolená miera citácii a parafráz. Aj dnes je to rôzne. Niekde sa povoľuje zhoda 40 percent, niekde 30 percent. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach povoľuje na dizertačných prácach zhodu 50 percent, prípadne aj viac. Niekde nie je hranica žiadna," dodal Gröhling.

Neumožnil zverejnenie práce

Minister zastáva názor, že všetky podmienky splnil a prácu obhájil. Zdôraznil, že na texty odkazuje pod čiarou alebo priamo v texte.









„Dnes po 11 rokoch sa to nedá hodnotiť podľa iných pravidiel z iných škôl. Možno Paneurópska medzičasom zmenila pravidlá, ale pred 11 rokmi ich mala jasne dané a ja som ich štandardne splnil," objasnil šéf rezortu školstva.





Doplnil, že v licenčnej zmluve neumožnil zverejnenie práce. „Napriek tomu práca 11 rokov visela na webe a stále je možné vidieť ju v knižnici. Školu som upozornil a prácu z webu stiahli," uzavrel Gröhling.





Branislav Gröhling - Vzdelanie je budúcnosť krajiny

Teraz sa ako politická téma riešia záverečné práce. Moja záverečná práca je spred 11 rokov. Tematicky aj obsahovo nadväzovala na bakalárku. V danom čase smernica dekana povoľovala, aby maximálne 50 % diplomovej práce tvorila bakalárska práca toho istého autora. Túto hranicu som dodržal. Využíval som v nej aj iné zdroje, ktoré uvádzam pod čiarou alebo priamo v texte. Škola vtedy nemala konkrétnu hranicu, ktorá by určovala, aká časť práce môžu byť iné zdroje a aká nový text. Napríklad dnes je niekde určených 40 %, niekde 30 %, niekde nič. My sme nemali žiadnu hranicu.





V rámci týchto pravidiel som aj prácu vypracoval. Písal som ju v rámci svojich vtedajších možností a schopností, tak som k nej pristupoval a tak bola aj hodnotená. Tak ako všetci, čo sa pozrú po rokoch na svoju prácu, aj ja si hovorím, že by som ju dnes napísal lepšie. Študoval som klasicky 5 rokov, absolvoval všetky skúšky, absolvoval som všetky semestre, štátnice a prácu som si obhájil.





Je zvláštne, že práve teraz sa bulvarizuje otázka mojej práce, ktorá splnila pravidlá v danom čase a prešla obhajobou. Myslím si, že oveľa viac, než čosi spred 11 rokov, vypovedá všetka robota, ktorú na rezorte odvádzame.



Za 3 mesiace sa nám na rezorte školstva podarili obrovské veci, ktoré sa tu nerobili celé roky: Investovali sme 82 miliónov eur na podporné tímy v školách, 66 miliónov eur na Prvú pomoc pre MŠ, 11,4 milióna eur na otvorený trh s učebnicami (a dodatočných 3,6 milióna na druhý stupeň), 5,9 milióna eur na vzdelávanie pedagógov, 1,7 milióna eur na transparentné financovanie športu, pol milióna eur na letné školy či 375 000 eur na tlač materiálov pre žiakov bez internetu. Aktuálne tiež chystáme navýšenie financií na asistentov o 3 milióny eur.





Okrem toho sme riešili koronu, upravovali prijímačky, maturity, robili legislatívne zmeny v tejto veci napríklad v oblasti VŠ či grantov, upravovali hodnotenie žiakov či spustili sme web Učíme na diaľku (za nulové náklady).



Toto všetko prebehlo za 3 mesiace. Za tento čas sa nám s kolegami podarilo na rezorte toľko vecí, koľko sa doteraz nerobilo ani za celé volebné obdobie. Ani nespomínam to, že na sekcii fondov stálo viac ako rok 1400 nevybavených žiadostí o platbu. Behom pár mesiacov sme z nich už 1000 spracovali.



Riešiť pri tomto všetkom prácu spred 11 rokov, ktorá navyše splnila všetky podmienky, považujem za politizáciu tejto témy.





Zdroj: Facebook Branislav Gröhling





