Získaj štipendium s Nadáciou SPP

BRATISLAVA 2. apríla 2019 (WBN/PR) - Chceš sa vzdelávať v zahraničí? Pomôže ti štipendium? Ak áno, tak sa prihlás do štipendijného programu Nadácie SPP Hlavička. Už po jedenásty krát vyhlasuje Nadácia SPP tento program na podporu vysokoškolákov, ktorí majú záujem získavať kvalitné vzdelanie v zahraničí. Vysokoškolskí študenti práva, ekonomiky, informatiky, techniky, prírodných a humanitných vied alebo medicíny si môžu prostredníctvom štipendijného programu rozšíriť a skvalitniť vzdelanie vďaka štúdiu v zahraničí. Štipendiá budú poskytované na zahraničné študijné pobyty, letné školy, stáže, výskumné pobyty, kdekoľvek vo svete. Jednou z podmienok získania štipendia je rozpracovať vedecký, praktický alebo odborný projekt, ktorému sa študent plánuje venovať do konca roka 2019. Svoje projekty môžu študenti zasielať do 11. apríla 2019. Nadácia SPP vyčlenila na podporu vysokoškolákov celkovo 30 000 €. Viac informácii nájdete na stránke www.nadaciaspp.sk

