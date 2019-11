Zimný čas môže uškodiť cestovnému ruchu, menej slnečného svitu bude vplývať na voľný čas ľudí

BRATISLAVA 28. októbra (WebNoviny.sk) - Striedanie letného a zimného času momentálne už nemá dopad na energetickú efektivitu priemyslu a neplní tak pôvodný zámer, pre ktorý bol v minulosti zavedený.

Ponechanie zimného času na Slovensku by však malo výrazné negatívne dopady na oblasť cestovného ruchu. Upozorňuje na to neziskové občianske združenie Klub 500 v tlačovej správe.

Negatívny vplyv zimného času

Zrušenie striedania času je podľa Klubu 500 v zásade rozumný krok. Návrh ministerstva práce a sociálnych vecí, podľa ktorého by si Slovensko po ukončení striedania ponechalo zimný čas, by však malo podľa združenia výrazné negatívne dôsledky na oblasť cestovného ruchu.

"Menej slnečného svitu počas dňa a skorší západ slnka budú mať priamy vplyv na to, ako budú ľudia tráviť svoj voľný čas. Oblasť cestovného ruchu na Slovensku by mohla prísť o značnú časť príjmov,“ vysvetlil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.





Podiel cestovného ruchu na hrubom domácom produkte v súčasnosti predstavuje na Slovensku asi 3 percentá a v posledných rokoch sa postupne zvyšuje. Zavedenie zimného času by jeho rast mohol podľa Klubu 500 výrazne utlmiť.

Stredoeurópske štáty sa musia dohodnúť

Podľa návrhu smernice Európskej komisie majú členské štáty právo rozhodnúť sa, či ostanú pri letnom, alebo zimnom čase. Je preto podľa Klubu 500 nutné, aby sa štáty minimálne v stredoeurópskom priestore dohodli na jednotnom postupe.





"Nekoordinovaný postup krajín by mohol malej otvorenej ekonomike, akou Slovensko je, uškodiť. Narušila by sa logistika, či cezhraničné fungovanie informačných systémov, omnoho zložitejšia by však bola aj každodenná komunikácia,“ uzatvoril Gregor.





Klub 500 je neziskové občianske združenie založené v roku 2002 slovenskými vlastníkmi a spoluvlastníkmi spoločností zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov. Klub vznikol s cieľom chrániť záujmy slovenských podnikateľov a zamestnávateľov ako doma, tak na pôde európskych inštitúcií.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

