Zimnú údržbu v Prešove komplikujú úzke chodníky aj nedisciplinovaní vodiči

PREŠOV 5. decembra (WebNoviny.sk) – Technické služby mesta Prešov (TSmP) majú pri zimnej údržbe chodníkov problém s viacerými úzkymi chodníkmi, ale aj nedisciplinovanosťou vodičov.

Ako uviedol tlačový referent Mestského úradu v Prešove Milan Grejták, o zimnú údržbu prešovských chodníkov sa mestská akciová spoločnosť stará od tejto zimnej sezóny. Udržiavať bude všetkých 181 km mestských chodníkov. „Do terénu môže podľa potreby vyraziť dvadsať mechanizmov,“ informoval Grejták.

Problémové parkovanie na chodníkoch

Ako dodala Ingrid Mihaľová z TsMP, skúsenosti zo začiatku tejto zimy naznačujú, že problémom pri údržbe sú hlavne úzke chodníky, kde sa mechanizmy nedostanú. Takými lokalitami sú Šidlovec, Rúrky, Nižná Šebastová, Solivar, ale aj historická časť mesta. Na sídliskách Sekčov a Šváby, ale aj na Sídlisku III problémy spôsobuje tiež parkovanie áut na chodníkoch.

„Úzkych chodníkov v celom meste nie je málo. Problémom sú tiež autá parkujúce na chodníkoch, ale aj iné prekážky, napríklad stĺpy verejného osvetlenia, či rozkopaný chodník, pre ktoré musíme prekážku obchádzať Oceňujeme, že mnohí občania z vlastnej iniciatívy sami odhŕňajú sneh z chodníkov, tak ako to robili doposiaľ. S našou technikou by sme najradšej boli do hodiny všade, ale to sa jednoducho nedá,“ uviedla Mihaľová.

Komfortnejší pohyb po pešej zóne

Na chodníky v celom Prešove sa používa inertný posypový materiál – kamenná drť, prípadne jeho mix so soľou. Novinkou je, že v centrálnej mestskej zóne, ale aj na šiestich zastávkach MHD v centre Prešova sa v tomto roku bude prvýkrát používať inertný materiál Zeolit.

„Ide o mäkký, mimoriadne nasiakavý materiál, ktorý lepšie vysušuje udržiavanú plochu a navyše sa časom rozpúšťa, takže pohyb po pešej zóne bude komfortnejší,“ prezradil Grejták. Ďalšou inováciou, ktorú si Prešovčania v uliciach mesta môžu všimnúť, sú nové väčšie nádoby na posypový materiál.

Aktuálne je ich rozmiestnených 22. Štyri sú v centrálnej mestskej zóne naplnené Zeolitom a zvyšných 18 je v ostatných častiach mesta naplnených kamennou drťou. Na údržbu ciest sa v Prešove ročne použije približne 200 – 250 ton soli a štvornásobné množstvo kamennej drte.

Pohyb mechanizmov môžu obyvatelia sledovať

Okrem chodníkov mesto Prešov zabezpečuje aj údržbu takmer 170 km mestských ciest prostredníctvom spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o. K dispozícii má päť sypačov, dva traktory s radlicou, nakladač a využiť vie aj traktorbager.





Na zabezpečovanie materiálu spoločnosť používa ďalšie dve nákladné vozidlá. Počas uplynulého víkendu, keď už naplno „zaberali“ počas prvého tohtoročného sneženia, najazdili 367 km.





Zabezpečovanie jednotlivých činností zimnej údržby je v Prešove koordinované prostredníctvom centrálneho dispečingu. Pohyb mechanizmov na cestách dokážu Prešovčania sledovať aj online. Odkaz nájdu na webovej stránke mesta.





