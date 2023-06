Zimné mesiace sú pre ošetrenia kože najvhodnejšie. Avšak pozor, nie každý laser je dobrou voľbou

Laser láka ženy aj mužov, ktorí si chcú nechať odstrániť rozšírené cievky, bradavice, pigmentácie, tetovania alebo tiež chĺpky. Pomáha liečiť akné, obľúbený je aj pri fotorejuvenizácii, teda pri omladení rúk, tváre či dekoltu.

A práve zima je ideálny čas na absolvovanie laserových procedúr. Laserové ošetrenie sa totiž nepriatelí s UV žiarením, preto nie je vhodné podstúpiť tieto zákroky v letných mesiacoch.

„Klient by pred ošetrením nemal byť približne štyri až šesť týždňov vystavený priamemu slnečnému žiareniu, veľmi dôležitá je aj dôsledná ochrana po ošetrení,“ uvádza doktorka Jana Holešovská z medicínskeho centra v Poprade.

Pľuzgiere a jazvy

Zimné mesiace sú ideálnym obdobím na absolvovanie skrášľujúceho zákroku hlavne preto, lebo po laserovom ošetrení je podľa lekárky potrebné približne mesiac chrániť pokožku používaním krému s vysokým ochranným UV faktorom.

„Ak by sme tesne po zákroku vystavili ošetrenú časť slnečnému žiareniu, mohlo by dôjsť k prejavom popálenia pokožky až tvorbe pľuzgierov, k zmenám sfarbenia pokožky, hyperpigmentáciám, dokonca k tvorbe jaziev,“ upozorňuje Holešovská.





Každému laserovému ošetreniu by mala predchádzať konzultácia s lekárom, ktorý po zhodnotení celkového stavu určí, aký druh laserového ošetrenia je pre daného klienta či pacienta vhodný a preberie s ním výhody aj možné komplikácie.

Zlepšenie stavu pokožky

Využitie lasera v estetickej medicíne je viacúčelové, okrem odstraňovania materských znamienok či chĺpkov si v poslednom obodbí na Slovensku získala pozornosť napríklad aj procedúra nazvaná fotorejuvenizácia.





Ide o metódu, ktorá pracuje na báze intenzívneho pulzného svetla a využíva princíp zničenia vybraných buniek teplom. Svetlom sa cielene prehrievajú farebné zmeny pokožky, ktoré sa následne odstránia, ako vysvetľuje Holešovská s centra Medicor.

V hlbších vrstvách dochádza k deštrukcii poškodených vlákien a k formovaniu nového kolagénu. Laicky povedané, k oddialeniu starnutia. Aj keď laserové ošetrenie takto môže výrazne zlepšiť stav a štruktúru pokožky, nie každý laser je dobrou voľbou.

Kľúčové je kto a kedy

Laserový zákrok dnes totiž môžete absolvovať v medicínskych centrách, na klinikách estetickej medicíny a plastickej chirurgie, ale aj v bežných kozmetických či „beauty“ salónoch. S výhodnými ponukami však prichádza aj riziko.

Škodu môžu spôsobiť nesprávne zvolené prístroje, ale aj pracovník salóna, ktorý nemá dostatok odborných znalostí. Laser v rukách neodborného personálu môže pokožku trvalo poškodiť, čo sa prejaví vo forme nezvratných porúch pigmentácií, jaziev či nekrózy.





Internet je plný negatívnych skúseností po rôznych takýchto zákrokoch, väčšinou súvisia práve s tým, v akom období sa ošetrenia pleti uskutočnili. Jeseň či jar sú pri kožných procedúrach tiež vhodné, avšak zimné mesiace sú najbezpečnejšie.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.