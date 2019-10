Žilinskí colníci našli v poštových zásielkách z Číny falzifikáty mobilov, odevov aj obuvi

BRATISLAVA 19. októbra (WebNoviny.sk) - Žilinskí colníci za posledné štyri mesiace zaistili falzifikáty značkového tovaru v celkovej hodnote takmer 11 000 eur. Väčšina sa nachádzala v zásielkach odoslaných zo štátov východnej Ázie.

Cez e-shop sa ľudia hlavne pre nižšiu cenu často nechajú zlákať na kúpu rôznych vecí a pritom si neuvedomia, že práve toto kritérium môže byť signálom, že natrafili na falzifikát, upozornila hovorkyňa Colného úradu Žilina Božena Chríbiková. Od júna doteraz na vyclievacej pošte v Žiline colníci 23 objednávateľom zaistili 106 kusov rôzneho tovaru a deväť párov obuvi. Pochádzali z Číny, Hongkongu a Taiwanu.

Najčastejšie išlo o napodobeniny hokejových, basketbalových dresov, dámskej bielizne, plaviek a iných druhov oblečenia a športovej obuvi svetových značiek. Výnimkou neboli ani kabelky, USB kľúče, kryty na mobilné telefóny a príslušenstvo na vozidlá.

Colníci v zásielkach našli aj päť fejkových mobilných telefónov. Ich hodnota v krajine odoslania nebola ani 400 dolárov, no ak by to skutočne boli originálne výrobky, cena by dosiahla sumu 4 740 eur. Colníci znovu upozorňujú, že napodobeniny môžu byť pre spotrebiteľov zdraviu nebezpečné, pretože môžu obsahovať škodlivé látky.





