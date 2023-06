Žilinka odmietol vymenovať Kysela za Lipšicovho zástupcu, podal aj návrh na ďalšie disciplinárne stíhanie

9.8.2021 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka potvrdil, že odmietol vymenovať Petra Kysela za zástupcu špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Ako sa uvádza v jeho vyhlásení, pri svojom rozhodovaní posudzoval splnenie podmienok na vymenovanie do funkcie vedúceho prokurátora komplexne.

Nemohol teda neprihliadať ani na rozhodnutia Najvyššieho súdu SR z apríla a mája 2021, v ktorých bolo konštatované porušenie zákonnej povinnosti prokurátora vybavovať väzobné trestné veci prednostne a urýchlene a flagrantné porušenie Kyselovho procesného postupu a lehôt pri predkladaní žiadostí obvinených o prepustenie z väzby, a tým závažného zásahu do ich práv.

Podľa Žilinku boli Najvyšším súdom SR konštatované pochybenia prokurátora takého charakteru, ktoré sú nezlučiteľné s výkonom funkcie vedúceho prokurátora.

„Generálny prokurátor SR zobral na vedomie stanovisko 23 prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). V ňom uvedené skutočnosti však nie sú takého charakteru, aby mohli zmeniť jeho rozhodnutie nevymenovať Petra Kysela do funkcie zástupcu špeciálneho prokurátora," povedal hovorca Generálnej prokuratúry Dalibor Skladan.

O nevymenovaní Kysela do funkcie ako prvý informoval Denník N s tým, že na jeho stranu sa postavilo 23 prokurátorov ÚŠP. Žilinka zároveň v prípade Kysela podal už druhý návrh na disciplinárne stíhanie.

V prvom prípade išlo o rozhodovanie o prepustení z väzby obvineného exriaditeľa Úradu zvláštnych policajných činností Jozefa R. ktoré podľa generálneho prokurátora trvalo príliš dlho.

To konštatoval aj Najvyšší súd SR, keď obvineného prepustil z väzby. Aktuálny disciplinárny návrh sa má týkať rozhodovania o prepustení z väzby bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra P.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz