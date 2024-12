Žilinka dal preveriť, či sa funkcionári pre nelegálnu migráciu nedopustili trestných činov

7.11.2022 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal v pondelok preveriť, či sa verejní činitelia v súvislosti s nelegálnou migráciou a zabezpečovaním kontroly hraníc nedopustili trestných činov.

Zistiť chce, či neprišlo k úmyselnému, alebo nedbanlivostnému konaniu.

„Dnešného dňa som prvému námestníkovi generálneho prokurátora uložil prijať opatrenia na preverenie, či pri plnení úloh v súvislosti so zabezpečovaním kontroly hraníc SR a ochranou SR pred nelegálnou migráciou nedošlo zo strany príslušných osôb v postavení verejných činiteľov k úmyselnému alebo nedbanlivostnému konaniu, ktoré by mohlo napĺňať skutkovú podstatu trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenia úlohy verejným činiteľom,“ napísal Žilinka v statuse na sociálnej sieti.

Rezort vnútra nevie, čo presne chce Žilinka preverovať. „Ministerstvo vnútra v tejto chvíli nemá žiadne informácie, čo má byť predmetom preverovania. K uvedenému sa preto v tejto chvíli nebudeme vyjadrovať,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu