Žilina si v Niké lige pripísala prvú výhru v tomto kalendárnom roku, Zlaté Moravce kráčajú k zostupu

10.3.2024 (SITA.sk) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v sobotňajšom zápase 1. kola nadstavbovej časti slovenskej I. ligy v skupine o titul nad tímom FK Železiarne Podbrezová 3:2 a dosiahli svoje prvé víťazstvo v kalendárnom roku 2024.

Zverenci kouča Jaroslava Hyneka strácajú na vedúci tím ŠK Slovan Bratislava priepastných 16 bodov.

Po jasnom polčase dráma

"Po zmenách v tíme prišiel víťazný výsledok v pravý čas a snáď nás to povzbudí aj v ďalších zápasoch. Hoci sme viedli, tak sme súpera už aj ku koncu prvého a v druhom polčase pustili našimi nepresnosťami príliš do hry. Záver prvého dejstva sme však zvládli dobre, ale bolo otázne, ako sa vyrovnáme s tlakom a riskom Podbrezovej po príchode z kabín,“ povedal pre oficiálny klubový web tréner MŠK Žilina.

Reagoval tiež na skutočnosť, že jeho tím viedol po prvom polčase 3:0, ale po zmene strán umožnil súperovi z Horehronia streliť dva góly a zápas zdramatizovať.

"V druhom polčase sme upravili rozostavenie, chceli sme zvrátiť výsledok, ale to sa nestáva každý deň. Mrzia ma góly, ktoré sme dostali. Škoda, že sme sa o body nemohli pobiť viac,“ zhodnotil tréner hosťujúceho tímu Roman Skuhravý.

Podbrezová nezvíťazila už v štvrtom ligovom zápase za sebou, v tabuľke skupiny o titul jej patrí priebežná 5. priečka.

Druhá výhra v priebehu týždňa

Ani na 23. pokus nedosiahli futbalisti tímu FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble na premiérový ligový triumf v tejto sezóne. Posledné mužstvo v skupine o udržanie podľahlo tímu MFK Michalovce na vlastnom štadióne 0:2.

Zemplínčania v súboji predposledného s posledným zvíťazil aj po druhý raz v priebehu jedného týždňa.

"Napriek prehre musím hráčov pochváliť, lebo dali do stretnutia maximum. Do ďalších bitiek bude ťažké motivovať ich, ale pokiaľ nie je koniec, musíme bojovať. Nemám kúzelnú paličku, aby som to dokázal všetko zmeniť,“ cituje trénera Zlatých Moraviec Dušana Uhrina mladšieho oficiálny web michalovského tímu.

Napriek zisku troch bodov zostali zverenci trénera Františka Straku na predposlednej 11. priečke, ktorá znamená baráž.

Veľmi dôležité tri body

Pred poslednými Zlatými Moravcami majú už deväťbodový náskok, z čoho má radosť aj špecialista na záchranárske misie František Straka.

"Tieto tri body sú pre nás veľmi dôležité. Získali sme z troch stretnutí sedem bodov, ale ideme ďalej s pokorou. Vidím pred sebou ďalší zápas s Košicami, v ktorom musíme potvrdiť získané body. Všetko je o mentálnom nastavení,“ zhodnotil český stratég na lavičke Zemplínčanov.

V ďalších sobotňajších dueloch zvíťazila Banská Bystrica nad Skalicou 2:1 a bezgólový scenár mal zápas medzi Košicami a Trenčínom. Lídrom skupiny o udržanie sú Banskobystričania, ktorí vedú o dva body pred Trenčanmi.

Vianočné sviatky sú symbolom hojnosti, radosti a pohostinnosti, no často aj obdobím, keď jedlo končí v koši viac ako kedykoľvek predtým.

Plytvanie jedlom však nielen zaťažuje životné prostredie, ale aj zvyšuje rodinné výdavky.

Ako si užiť sviatky bez zbytočného odpadu a efektívne spracovať zvyšky zo sviatočného stola? Prinášame praktické a kreatívne tipy.

Prečo riešiť plytvanie jedlom počas sviatkov?

Počas Vianoc má mnoho rodín tendenciu pripravovať jedlo vo veľkých množstvách, aby na stole nič nechýbalo. Táto tradícia však často vedie k nadmernému množstvu zvyškov, ktoré nemajú dostatočné využitie. Podľa odhadov až tretina jedla vyrobeného na svete končí ako odpad – počas sviatkov je toto číslo ešte vyššie.





Plytvanie jedlom znamená nielen stratu finančných prostriedkov, ale aj zbytočné zaťaženie životného prostredia, keďže vyhodené potraviny produkujú metán, ktorý prispieva ku klimatickým zmenám.

Ak však ku sviatočným hostinám pristúpime rozumne, môžeme tento problém minimalizovať. Kľúčom je plánovanie, správne skladovanie a kreatívne spracovanie zvyškov.

Plánujte s rozumom – varte len to, čo zjete

Plánovanie je najefektívnejší spôsob, ako predísť plytvaniu jedlom. Skôr než začnete variť, premyslite si, koľko hostí budete mať a aké množstvo porcií na osobu bude postačujúce. Nepodľahnite nutkaniu „pre istotu“ variť oveľa viac – namiesto toho sa zamerajte na kvalitu pokrmov.





Pri nákupoch si napíšte presný zoznam ingrediencií a držte sa ho. Vyhnite sa impulzívnym nákupom veľkých balení potravín, ktoré možno ani nevyužijete. Navyše, pokrmy ako šaláty či prílohy pripravujte v menších dávkach, ktoré môžete podľa potreby dopĺňať čerstvé.

Uchovávajte zvyšky správnym spôsobom

Správne skladovanie zvyškov môže rozhodnúť o tom, či sa jedlo zužitkuje, alebo skončí v koši. Jedlá uskladnite v dobre uzatvárateľných nádobách a uložte ich do chladničky alebo mrazničky.





Mäso, pečivo, zelenina aj omáčky vydržia dlhšie, ak ich zamrazíte v jednotlivých porciách, ktoré môžete postupne zohrievať podľa potreby.





Aby ste si uľahčili orientáciu, označte nádoby štítkami s dátumom uloženia. Tým predídete situáciám, keď sa v chladničke ocitne jedlo, na ktoré zabudnete. Rovnako dbajte na to, aby jedlá neboli skladované príliš dlho – najmä mäso a mliečne výrobky majú krátku trvanlivosť.

Kreatívne recepty zo zvyškov

Zvyšky zo sviatočných hostín nie sú len odpad – sú príležitosťou na vytváranie nových, chutných pokrmov. Tu je niekoľko nápadov, ako ich využiť:







Mäso: Pečená hydina, ako kura alebo morka, môže byť základom pre lahodné sendviče, wrapy alebo šaláty. Z kostí a zvyškov mäsa pripravíte chutný vývar, ktorý využijete na polievky alebo omáčky.





Zemiaky: Varenej alebo pečenej zelenine a zemiakom môžete vdýchnuť nový život vo forme zemiakových placiek, zapekaných jedál či pyré.





Vianočné pečivo: Staršie koláče, ako štrúdľa či bábovky, sú ideálne na chlebový puding alebo domáce tiramisu. Jemne vysušené pečivo môžete rozmixovať na strúhanku.





Zelenina: Zvyšky pečenej alebo dusenej zeleniny sú skvelé na prípravu polievok, zeleninového pyré alebo ako základ na vegetariánske omáčky.





Nepoužiteľné zvyšky kompostujte

Ak predsa len máte jedlo, ktoré už nie je možné skonzumovať, kompostovanie je ekologickým spôsobom, ako sa ho zbaviť. Väčšina ovocia, zeleniny, vaječných škrupín a neochuteného pečiva je vhodná na kompost. Mastné a mäsové zvyšky by ste sa mali vyvarovať, keďže môžu priťahovať škodcov.

Zdieľajte s komunitou alebo pomôžte tým, ktorí to potrebujú

Ak máte jedla viac, než dokážete spotrebovať, zdieľajte ho s ostatnými. Susedia, priatelia alebo miestne charity ocenia vašu štedrosť. Na internete môžete nájsť skupiny zamerané na zdieľanie potravín, ktoré by inak skončili ako odpad.