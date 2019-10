Žilina sa aspoň zatiaľ vrátila na čelo Fortuna ligy, DAC zvíťazil v Trnave a Senica v Nitre

5.10.2019 (Webnoviny.sk) - Futbalistom Žiliny stačil gól Jána Bernáta z prvej minúty sobotňajšieho domáceho zápasu proti Seredi na zisk troch bodov a návrat na čelo fortunaligovej tabuľky.

"Šošoni" majú po sobote na svojom konte 26 bodov, o jeden viac ako druhý Slovan Bratislava, no "belasí" v nedeľu odohrajú zápas na pôde MFK Ružomberok.

Po piatich rokoch

Futbalisti Dunajskej Stredy si do fortunaligovej tabuľky pripísali ďalšie dôležité tri body. Zverenci trénera Petra Hyballu po minulotýždňovom triumfe 1:0 doma na dovtedy vedúcou Žilinou tentokrát zvíťazili na pôde Spartaka Trnava 2:1 (1:0). DAC v Trnave zvíťazil prvýkrát od roku 2014.

V šlágri kola sa hostia ujali vedenia veľmi rýchlo - v 5. minúte urobil chybu brániaci Ivan Mesík, lopta sa dostala až k Andrejovi Fábrymu a ten prestrelil gólmana Dobrivoja Rusova.

Snaha o vyrovnanie vyšla Trnavčanom až v 68. minúte, po ľavej strane prenikol do pokutového územia Brazílčan Lucas Lovat a prekonal brankára Martina Jedličkovu.

Vida využil zmätok

Radosť domácich tribún však nemala dlhé trvanie, pretože o šesť minút neskôr Kristopher Vida využil zmätok trnavských stopérov a zariadil tri body pre DAC.

"V prvom polčase hrali veľmi dobre a zaslúžene sme sa dostali do vedenia. Po zmene strán sa domáci zlepšili, za predvedený výkon by si zaslúžili bod. Som však rád, že sme tento duel zvládli a získali v ňom všetky body," povedal do mikrofónu RTVS kouč hostí Peter Hyballa, jeho náprotivok Ricardo Chéu doplnil: "Hostia okrem počtu strelených gólov neboli v tomto súboji lepší v ničom inom, je to nespravodlivý výsledok."





Dunajskostredčania si v sobotu upevnili tretiu priečku v tabuľke, Trnavčania sú naďalej štvrtí. Oboch súperov však po sobote delí namiesto dvoch až päť bodov.

Nováčik vybojoval bod

Michalovce na pôde nováčika súťaže FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa dvakrát viedli, napokon však domov cestujú len s jedným bodom.





Na zásah Modiba Sidibeho odpovedal ešte v prvom polčase kapitán Lukáš Pelegríni, Zemplínčanov po zmene strán poslal do vedenia Pedro Martínez.





Od 78. min domáci dohrávali bez vylúčeného Yusufa Maingeho, napriek tomu v 87. min Michal Klec vyrovnal na konečných 2:2.





Nitra v sobotu utrpela tretiu ligovú prehru za sebou, tentokrát doma nestačila na Senicu a podľahla jej vysoko 1:4.

Fortuna liga 2019/2020 11. kolo základnej časti - sobota FC Spartak Trnava - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:2 (0:1) Góly: 68. Lovat - 5. Fábry, 74. K. Vida MŠK Žilina - ŠKF iClinic Sereď 1:0 (1:0) Gól: 1. Bernát FC Nitra - FK Senica 1:4 (0:2) Góly: 51. Yenne (vlastný) - 11. Sulley, 35. El Moudane, 63. Didiba, 78. Castaňeda FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - MFK Zemplín Michalovce 2:2 (1:1) Góly: 16. Pelegríni, 87. Klec - 7. Sidibe, 62. Pedro Martínez, ČK: 78. Mainge (Pohronie) po druhej ŽK

