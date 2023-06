Zigo je členom predstavenstva Slovenských elektrární, ale Pellegrini v jednej veci pravdu nemal

Slovenské elektrárne nemajú žiaden zmluvný vzťah s právnickou kanceláriou Radoslava Ziga. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Slovenských elektrární Oľga Baková.

Člen predstavenstva Slovenských elektrární Radoslav Zigo je od novembra 2020 členom predstavenstva Slovenských elektrární, nominovaný Slovenskou republikou.

„Z titulu tejto funkcie má zmluvu o výkone člena predstavenstva so Slovenskými elektrárňami. Jeho odmeňovanie, tak ako odmeňovanie ostatných členov predstavenstva Slovenských elektrární, je realizované v súlade s pravidlami, ktoré boli zavedené v roku 2010,“ dodala Baková.

Pellegrini hovorí o odmene za prax

Členom poslednej slovenskej delegácie na svetovej výstave EXPO v Dubaji bol okrem dcéry ministra hospodárstva Richarda Sulíka aj majiteľ advokátskej kancelárie, v ktorej ministrova dcéra vykonáva koncipientskú prax. V piatok o tom informoval predseda strany Hlas – sociálna demokracia Peter Pellegrini.

„Je to verejne známa osoba, je to JUDr. Radoslav Zigo,“ uviedol. Uvedený právnik má pritom podľa opozičnej strany uzatvorenú zmluvu s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a údajne aj so Slovenskými elektrárňami. Podľa Pellegriniho sú pritom všetky uvedené aktivity odmenou práve za koncipientskú prax ministrovej dcéry.

