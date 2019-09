Žigmund Pálffy už je poslancom, v skalickom zastupiteľstve má aj ďalšieho „hokejového“ kolegu

SKALICA 29. novembra (WebNoviny.sk) – Premiéru v úlohe poslanca Mestského zastupiteľstva v Skalici má za sebou jeden z najlepších hokejistov v histórii Slovenska, majster sveta z Göteborgu Žimund Pálffy (SDKÚ-DS, OKS, KDH, Starostovia a nezávislí kandidáti).

Pállfy má plány s mládežníckym hokejom

V stredu zložil poslanecký sľub a ujal sa tak poslaneckého mandátu. Rovnako ako na ľade, úspešný chce byť aj v poslaneckých laviciach.

„Je to trošku iné, ale myslím, že to zvládnem v pohode. Pre nás je podstatné, aby všetko prechádzalo tak, ako má, aby Skalica fungovala. Uvidíme, ako to bude s rozpočtom na budúci rok, pretože od toho sa to všetko odvíja,“ povedal po ustanovujúcom zastupiteľstve s tým, že návrh rozpočtu zatiaľ nečítal.

Pálffy nepopiera, že sa chce v Skalici venovať predovšetkým mládežníckemu hokeju, v ktorom už isté aktivity aj rozbehol. „Zámery sú, ale nepohodol som sa s hokejovým zväzom, tak ma trošku zabrzdili,“ skonštatoval.

Skalické zastupiteľstvo má 19 poslancov

Na budúci rok budú voľby vedenia Slovenského zväzu ľadového hokeja, Žigmund Pálffy očakáva personálne zmeny a potom reštart svojich aktivít s mládežou.

Poslancom v Skalici sa stal aj bývalý hokejový reprezentačný brankár Miroslav Lipovský (nezávislý), ktorý sa zúčastnil „strieborných“ majstrovstiev sveta v Petrohrade v roku 2000. Na hokej nezanevrel, očakáva však, že mestské zastupiteľstvo sa bude venovať športu ako celku.

Mestské zastupiteľstvo v Skalici má 19 poslancov, primátorkou mesta sa na jeho ustanovujúcom zasadnutí stala Anna Mierna.

,

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !