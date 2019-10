Židia budú viac navštevovať Slovensko, myslí si Danko a apeluje na doriešenie centra v Jeruzaleme

BRATISLAVA 9. januára (WebNoviny.sk) – Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák by mal podľa predsedu NR SR Andreja Danka v januári alebo februári technicky doriešiť vznik Kultúrneho a informačného centra SR v Jeruzaleme.

Šesť návrhov

Jeho vznik oznámil Danko počas júlovej návštevy Jeruzalema. Ako povedal Danko v rozhovore pre agentúru SITA, je šesť návrhov na vznik centra v Jeruzaleme.

„Mali sme stretnutie s Martinom Glváčom a Bélom Bugárom, na ktorom Lajčák prisľúbil, že to v januári alebo februári technicky doriešime. Za NR SR bude toho gestorom Martin Glváč,“ povedal Danko.

Na dovolenku na Slovensko podľa Danka chodí 40 000 Židov ročne. „Títo ľudia nie sú nepodstatní z hľadiska našej histórie aj cestovného ruchu,“ povedal. Danko si od zriadenia centra sľubuje, že Židia budú oveľa viac navštevovať Slovensko.

Styčný bod pri návšteve Jeruzalema

„Slováci budú zas mať styčný bod pri návšteve Jeruzalema,“ konštatoval. Úlohou centra má byť prezentácia Slovenska v Izraeli. V centre budú môcť záujemcovia získať informácie o Tatrách, našich jaskyniach, Bratislave, servisoch, kluboch, aby boli pripravení, čo majú navštíviť.

Podľa predsedu NR SR ešte nie sme tak ďaleko, aby tento úrad nahrádzal ambasádu, ktorá je v Tel Avive.

„Aj na to príde čas a priestor sa o tom baviť. SNS nemá 51 percent, aby som znížil daň z príjmov na 15 percent, aby som staval cyklotrasy a telocvične, ako chcem. Keby som mal väčší mandát, ani sekundu by som neváhal, že to urobíme ako prvý krok ako Česi, a následne ďalší krok by bol Jeruzalem. Táto téma bude v budúcnosti na pretrase,“ dodal Danko.





