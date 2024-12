Žiadne zlaté padáky nebudú, reaguje ministerstvo na Pellegriniho výzvu (video)

V štátnom podniku Letové prevádzkové služby (LPS) nebudú žiadne zlaté padáky, lebo ani nikto neodchádza. Minister dopravy Pavol Lančarič o tom v stredu informoval v súvislosti s vyhlásením predsedu strany Hlas-SD Petra Pellegriniho o vysokých odmenách pre manažment podniku.

Ako rezortný šéf poznamenal, padáky sa dávajú, keď ide niekto preč, pričom podľa neho už sedeli s vedením LPS. „Budem to kontrolovať veľmi prísne,“ uviedol k odmenám, prípadne k odstupnému v rámci rezortu Lančarič. Podnik LPS dosiahol vlani zisk po zdanení vo výške viac ako 10 miliónov eur, vyplýva z údajov v registri účtovných závierok.

Ministerstvo dopravy pre agentúru SITA vzápätí potvrdilo, že informácia Hlasu-SD o tzv. zlatých padákoch a odmenách nie je presná. „Nejde totiž o odmeny, ale o rozdelenie zisku, ktoré možno použiť na doplnenie rezervného fondu, sociálneho fondu, investície a aj odmeny. Navyše, je to len návrh, ktorých už bolo sedem, a zatiaľ žiadny nebol schválený,“ priblížil Martin Petro z odboru komunikácie ministerstva dopravy.

Vedenie LPS si odmeny nenavrhuje

Ako pokračoval, samotné vedenie LPS si odmeny nenavrhuje. „Navrhuje ich vedenie ministerstva a tento rok zatiaľ žiadne vyplatené neboli. Minister sa už s vedením LPS stretol,“ dodal Petro s tým, že rád sa o tejto téme porozpráva aj s Pellegrinim.

Manažment štátneho podniku Letové prevádzkové služby si chcel vyplatiť zlaté padáky vo výške takmer 1,5 milióna eur. Povedal to líder opozičnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini v stredu na tlačovej konferencii.





Podľa neho manažment požiadal ministerstvo dopravy o schválenie odmien z dôvodu dobrého hospodárskeho výsledku za minulý rok.

Pellegrini poukázal na to, že štátny podnik pritom žalujú jeho zamestnanci, pretože im neboli vyplatené peniaze, ktoré im prislúchajú na základe kolektívnej zmluvy.

Žaloba na vedenie spoločnosti

Ako konkretizoval Samuel Migaľ z Hlasu-SD, 174 zamestnancov podalo žalobu na vedenie spoločnosti, spolu ide o zhruba dva milióny eur. Ak by však podalo žalobu všetkých 500 zamestnancov štátneho podniku, išlo by až o sumu vo výške šesť miliónov eur.





„Paradoxne, práve peniaze, o ktoré sa zamestnanci súdia, vedenie zaúčtovalo do svojho dobrého hospodárenia a na základe neho si chcelo navrhnúť odmenu v neuveriteľnej výške,“ vysvetlil ďalej Migaľ.

Zlaté padáky v štátnom podniku

Pellegrini upozornil vládu, že ak sa zlaté padáky navrhujú v jednom štátnom podniku, je na mieste očakávanie, že sa tak bude diať aj v iných. Vyzýva preto premiéra Ľudovíta Ódora, aby vydal pokyn všetkým ministrom na preverenie a zastavenie vyplácania tučných odmien.





„Druhou výzvou na úradnícku vládu je, aby povedali už teraz, že nebudú poberať odstupné,“ povedal. Zároveň dodal, že ak by odstupné zo zákona nemohli odmietnuť, majú ho použiť na charitatívny účel, pretože by ho nemali dostať za pár mesiacov služby štátu.

Vedenie LPS sa ostro ohradilo

Vedenie LPS sa v reakcii na vyjadrenia Hlasu-SD ostro ohradilo proti, ako uviedlo, nepravdivým a zavádzajúcim informáciám o vyplácaní odmien vedeniu a dozornej rade.





„Riaditeľ podniku ani jeho vedenie nikdy nemali a ani nemajú kompetenciu navrhovať si vlastné odmeny z dosiahnutého hospodárskeho výsledku,“ informovala agentúru SITA vedúca kancelárie riaditeľa podniku Michaela Legelová.

O prípadnom vyplatení alebo nevyplatení odmien pre riaditeľa a dozornú radu podľa nej rozhoduje ministerstvo dopravy ako zakladateľ podniku. „Informácie o odmene vo výške 1,5 milióna eur pre vedenie podniku sa nijako nezakladajú na pravde,“ podotkla Legelová. Túto sumu zahŕňal jeden z neschválených návrhov na prerozdelenie zisku predložený dozornej rade, nie na odmeny.





„Čo sa týka nárokov zamestnancov na vyplatenie variabilnej zložky mzdy za roky 2020 a 2021, máme za to, že táto požiadavka je v rozpore so zodpovedným hospodárením a nárok na ňu neexistuje,“ upozornila zástupkyňa podniku. V roku 2021 tiež naplno pocítil dôsledky pandémie COVID-19, objem leteckej dopravy klesol takmer o 70 percent, zároveň klesli aj príjmy podniku a objem práce riadiacich letovej prevádzky.

„Podnik sa dostal do výraznej straty, napriek tomu neprepúšťal zamestnancov a riadne a včas vyplácal mzdy svojim zamestnancom. Na vyplácanie variabilnej zložky mzdy, ktorá nie je podľa kolektívnej zmluvy nárokovateľná, v danom čase neexistoval dôvod ani finančné prostriedky,“ dodala Legelová.





