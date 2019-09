Žiadna „prasklina“ v konštrukcii ani ohnutý nosník, Rakúšania šíria hoaxy o Atómovej elektrárni Mochovce

BRATISLAVA 12. júna (WebNoviny.sk) - Rakúska protijadrová organizácia Global2000 pokračuje v snahe zastaviť uvádzanie tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce (EMO) do prevádzky. Šíri dezinformácie hraničiace s poplašnými správami.

V reakcii na zverejnené fotografie rakúskej organizácie, ktoré majú dokazovať závažné nedostatky na stavbe, to uviedol pre agentúru SITA hovorca Slovenských elektrární Miroslav Šarišský.

„Zverejnili fotografie, ktoré majú údajne dokazovať závažné nedostatky na stavbe. Fotografie však jasne dokazujú najmä ich neznalosť stavby a funkcií jadrovej elektrárne a absenciu zábran pri šírení dezinformácií a hoaxov o Mochovciach, či jadrovej energetike,“ zdôraznil Šarišský.

"Prasklina" v konštrukcii

Na jednej z fotografií, ktoré mala organizácia Global2000 od nemenovaného manažéra, ktorý mal pracovať v treťom reaktore do jari tohto roku, ukazujú rakúski aktivisti údajnú prasklinu v betónovej konštrukcii. Tá má mať údajne vplyv na štrukturálnu integritu a bezpečnostnú funkciu budovy.

„V skutočnosti je to dilatačná medzera medzi dvoma blokmi, teda naprojektovaná funkcia v konštrukcii budov, ktorej účel pozná každý stavebný inžinier či projektant. Šírenie informácie o “praskline“ v betónovej konštrukcii preto hraničí so šírením poplašnej správy,“ dodal Šarišský.

Podľa neho je to rovnaký prípad, ako nedávne podsúvanie falošnej informácie o vŕtaní do “reaktora“ alebo oslabovaní hermetickej zóny. „Ďalším príkladom neznalosti alebo zámeru šíriť dezinformácie je fotografia, na ktorej sa má nachádzať voda v podzemí elektrárne. Global2000 navodzuje dojem, že do elektrárne zateká, prípadne, že dochádza k nebezpečným únikom vody. V skutočnosti ide o vodu z testovania tesnosti naftových nádrží, ktoré prešli potrebnými testami a kde sa dnes nachádzajú zásoby nafty pre dieselové generátory,“ vysvetlil Šarišský.

Rakúska protijadrová organizácia zverejnila aj fotku údajne ohnutého priečneho nosníka. „Fotografia neukazuje žiadne ohnutie, ale stav stavebnej konštrukcie v procese repasií a následného ukončovania stavebných pripraveností,“ doplnil Šarišský.

Minister hospodárstva Peter Žiga neverí rakúskej organizácii Global2000. „Viackrát sa takéto informácie, ktoré prichádzajú od Global2000 alebo od iných podobných organizácií, nepotvrdili. Verím tomu, že aj teraz to je tak. Sú na to kompetentné orgány, ktoré to musia preveriť. Ale ja osobne nezdieľam veľkú dôveru k organizácii Global2000,“ povedal po rokovaní vlády Žiga s tým, že ak budú akékoľvek čo i len najmenšie pochybnosti o bezpečnosti nových jadrových blokov, tak sa elektráreň neuvedie do prevádzky.

Viacstupňový systém kontroly

Slovenské elektrárne prevádzkujúce jadrové elektrárne sú presvedčené, že na odhaľovanie a nápravu nedostatkov na dostavbe nových mochoveckých blokov existuje spoľahlivý viacstupňový systém kontroly.

„Navyše, na kontrolu pripravenosti uvádzania elektrárne do prevádzky sme pozvali dve misie medzinárodných expertov, konkrétne Svetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových elektrární WANO a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu IAEA,“ uzavrel Šarišský s tým, že na stavbe bloku elektrárne Mochovce prebehlo za ostatných päť rokov už vyše desať podporných medzinárodných misií.

Rakúska organizácia požaduje, aby bola zverejnená úplná dokumentácia, aby sa vykonali nové výpočty a skúšky, a aby sa zabezpečila odolnosť nových mochoveckých blokov proti zemetraseniu.

Vyzvala nového ministra životného prostredia Maria Pateka a rakúsku kancelárku Brigitte Bierlein, aby pokračovali v boji proti uvedeniu jadrových blokov v Mochovciach do prevádzky. Chcú tak dosiahnuť, aby sa po prvýkrát za 40 rokov zabránilo uvedeniu nového jadrového bloku do prevádzky.

Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu aj Úrad jadrového dozoru SR.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

