Žiadatelia o dotácie v národných parkoch sa môžu zúčastňovať informačných seminárov

Rezort životného prostredia spustil sériu informačných seminárov pre žiadateľov o financie z Plánu obnovy a odolnosti priamo v regiónoch, kde sa nachádzajú národné parky (NP).

Ministerstvo pripomína, že pre rozvoj mäkkého turizmu v národných parkoch Muránska planina a Poloniny je pripravených viac ako 20 miliónov eur.

V tlačovej správe o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR).

Úspešné čerpanie miliónov eur

Odborníci z envirorezortu tieto regióny priamo navštívia a žiadateľom o financie osobne vysvetlia, ako postupovať pri vypĺňaní žiadostí.





„Cieľom informačných seminárov je, aby žiadatelia splnili všetky potrebné náležitosti pre úspešné čerpanie miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR,“ spresnil komunikačný odbor envirorezortu.

Výzvy a oboznámenie žiadateľov

Seminár pre projekty v NP Muránska planina sa uskutoční v stredu 4. mája na adrese Muráň 355 a seminár pre projekty v NP Poloniny sa uskutoční vo štvrtok 5. mája v Kaštieli v Snine.





„Súčasťou oboch podujatí bude predstavenie výziev, oboznámenie potenciálnych žiadateľov s jednotlivými časťami formulára žiadosti a formulára rozpočtu, či diskusia ku konkrétnym príkladom aktivít zo strany pripravovateľov projektov,“ uvádza MŽP SR.





Dodáva, že minimálna výška podpory pre jeden projekt v NP Muránska planina bude 50-tisíc eur, v NP Poloniny 30-tisíc eur. Maximálna výška dotácie nebola stanovená a podporené projekty budú financované až do výšky 100 percent výdavkov na oprávnené aktivity.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu