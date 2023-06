Žiaci osemročných gymnázií sa dočkali, od septembra im bude štát dotovať obedy

21.6.2023 (SITA.sk) - Nárok na štátnu dotáciu na stravu bude mať od septembra tohto roka aj približne 11-tisíc žiakov prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií. Vyplýva to z novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od poslancov za hnutie Sme rodina, ktorú schválil parlament.

Zavedenie dotácie aj pre žiakov osemročných gymnázií si do konca tohto roka vyžiada 101,2 tisíca eur a v ďalších rokoch 303,6 tisíca eur ročne. Novela zákona zrovnoprávni deti, ktoré chodia na základnú školu a deti, ktoré študujú na osemročných gymnáziách a sú v rovnakom veku.

Od začiatku mája sa opätovne zaviedla plošná štátna dotácia na obedy pre deti v materských a základných školách. Na každý obed dieťaťa v poslednom ročníku materskej školy štát prispieva sumou 1,40 eura, na obed žiaka prvého stupňa na základnej škole sumou 2,10 eura a na obed žiaka druhého stupňa na základnej škole sumou 2,30 eura.

Plošné dotácie na stravu pritom nemajú vplyv na čerpanie daňového bonusu na dieťa. Rodič dieťaťa musel o poskytnutie dotácie požiadať pri zápise dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni.

