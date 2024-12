Zhromaždenia Za slušné Slovensko: Ľudia vyjdú do ulíc v Bratislave aj ďalších mestách na Slovensku

BRATISLAVA 20. februára (WebNoviny.sk) - Na výročie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej sa opäť stretnú občania na námestiach.

„Pred rokom brutálne zavraždili Jána a Martinu. Nesmieme dovoliť, aby ich smrť bola zbytočná, nesmieme prestať. Práve naopak, ukázali sme, že ak sa spojíme a vydržíme, tak dokážeme spoločne veľké veci. Nesmieme sa vzdať, musíme vydržať. Námestia, na ktorých sme stáli, dokázali pohnúť Slovensko o krok dopredu. Spoločne budeme pokračovať, aby sme mohli žiť v slušnej a spravodlivej krajine,“ píše iniciatíva na Facebooku.

Zhromaždenie v Bratislave

Začiatok zhromaždenia na bratislavskom Námestí SNP je plánovaný o 17:00. Okrem iných vystúpia Jozef Kuciak, Jozef Lupták, herci SND a divadla Astorka, Richard Stanke, Ľudová hudba Muzička, Martin Huba, Karolína Koschová Stach, zástupcovia občianskych iniciatív či Juraj Benetin.

Organizátori pripomínajú, že celé zhromaždenie bude výlučne na Námestí SNP. Žiadny pochod nebude. Cestujúcim MHD sa za dočasnú výluku na Námestí SNP ospravedlňujú.

Organizátori plánujú stretnutie na Námestí SNP v Bratislave aj s deťmi. „Myslíme si, že pre zmenu v spoločnosti je nevyhnutné, aby sme vyjadrili svoj názor. Momentálne je najdostupnejší spôsob, ako to urobiť, účasť a podpora zhromaždení Za slušné Slovensko. Túto zmenu chceme hlavne kvôli našim deťom,“ uvádza iniciatíva na Facebooku.

Iniciatíva chce dôveryhodnú vládu

Ďalej informuje, že pred Starou tržnicou v Bratislave bude Food market, ale tržnica bude pre rodičov s deťmi otvorená a bude sa dať použiť toaleta. Dodali, že pre deti to bude bezpečnejšie a menej stresujúce. Iniciatíva stále volá po vyšetrení vraždy a po dôveryhodnej vláde.

"Chceme poznať mená tých, ktorí si objednali túto vraždu, rovnako budeme pozorne sledovať spôsob vyšetrovania a vytvárať verejný tlak proti politickým zásahom. Nebudeme zatvárať oči pred kauzami a škandálmi tejto vlády. Mnohí politici stále nechápu, že politika má byť služba všetkým a nie len „našim“ ľuďom. Ukazujú to kauzy v školstve s rozdeľovaním eurofondov, plagiátorský titul Andreja Danka, ignorácia farmárov a učiteľov, zdravotných sestier, neschopnosť zvoliť ústavných sudcov a mnohé ďalšie. Obzvlášť trváme na vyvodení zodpovednosti a odstúpení Dušana Kováčika, ktorý nielenže zametá kauzy pod koberec, nevyšetruje kauzu Gorila, ale nevie vysvetliť, odkiaľ mal 204-tisíc eur v hotovosti a prečo to polícia nevyšetrila," agentúru SITA o tom informovali Juraj Šeliga a Karolína Farská z iniciatívy Za slušné Slovensko.





Okrem Bratislavy sa zhromaždenia Za slušné Slovensko budú konať aj vo viac ako 30 mestách na Slovensku, ale aj vo viac ako 20 mestách v zahraničí.

