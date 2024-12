Ženy zarábajú na Slovensku o takmer pätinu menej ako muži. Prečo je tomu tak?

Ženy zarábajú na Slovensku o takmer pätinu menej ako muži, najväčšie rozdiely sú pritom vo finančníctve a v IT sektore. Vo finančnom vyjadrení to predstavuje menej o 311 eur.

Ako ďalej uvádza analytička WOOD & Company Eva Sadovská na základe údajov zo Štatistického úradu SR, za posledné desaťročie sa tento rozdiel znížil iba minimálne, nakoľko v roku 2013 zarábali ženy o 22,6 % menej ako muži.

Medziročne, teda oproti roku 2021 dokonca prišlo k miernemu nárastu rozdielu platov mužov a žien. „Jedným z dôvodov je kratšia pracovná doba a s ňou súviciaca nižšia suma na výplatnej páske, ktorá sa týka viac žien ako mužov,” dodáva Sadovská.

Priemerné hodinové zárobky

Na podobne veľké platové nerovnosti ale upozorňuje aj Eurostat, ktorý porovnáva priemerné zárobky za hodinu. Podľa týchto dát je rozdiel medzi mzdami mužov a žien takmer osemnásť percent, čo je v rámci EÚ štvrtý najvýraznejší rozdiel.

„Najvýraznejší rozdiel medzi platmi mužov a žien, a to na úrovni 23 až 24 %, je vo veku 35 – 44 rokov. Ženy totiž v určitom veku opúšťajú trh práce v súvislosti s materskou či rodičovskou dovolenkou a to na niekoľko rokov,“ vysvetľuje analytička. K prehlbovaniu platových rozdielov prichádza práve po ich návrate do pracovného života a tieto výraznejšie rozdiely pretrvávajú ešte niekoľko rokov.





Dôvody, prečo ženy zarábajú menej ako muži, vysvetľuje aj Európska komisia. Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov je širší a nespočíva len v diskriminácii v odmeňovaní, zahŕňa veľké množstvo nerovností, ktorým ženy čelia v prístupe k práci, služobnému postupu a odmenám.

Systematicky podhodnotené miesta

Ženy oveľa viac ako muži pracujú v relatívne nízko platených odvetviach, ako je starostlivosť, zdravotníctvo a vzdelávanie. Pracovné miesta s vysokým podielom žien sú podľa EÚ systematicky podhodnotené.





Ženy majú viac pracovných hodín týždenne ako muži, ale viac hodín venujú neplatenej práci, čo môže ovplyvniť aj ich voľbu povolania. Postavenie v hierarchii tiež ovplyvňuje výšku platu. „Len menej ako jedna z desiatich generálnych riaditeľov vrcholových spoločností sú ženy,“ konštatuje Európska komisia.

Povolaním s najväčšími rozdielmi v hodinových zárobkoch v EÚ sú manažéri, ženy majú až o 23 % nižšie zárobky ako muži. V niektorých prípadoch ženy zarábajú menej ako muži za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, hoci zásada rovnakého odmeňovania je zakotvená v európskych zmluvách už od roku 1957.

„Pri pohľade na jednotlivé odvetvia na Slovensku sú najvýraznejšie rozdiely evidované vo finančných a poisťovacích službách. V tomto odvetví je priemerná mzda ženy o vyše tisícku, teda až o 34,3 % nižšia ako u muža,“ vyzdvihuje Sadovská.

Ako sú na tom v krajinách EÚ?

V oblasti informácií a komunikácie ženy zarábajú o 29,7 % menej ako muži. Naopak, minimálny platový rozdiel bol evidovaný v oblasti dodávky vody a kanalizácie, kde je rozdiel menej ako tri percentá, a v administratívnych službách s rozdielom jedno percento.

Značné rozdiely medzi zarábaním mužov a žien panujú aj v jednotlivých krajinách EÚ. Rozdiely v odmeňovaní mužov a žien sa pohybujú od menej ako 5 % v Luxembursku, Rumunsku, Slovinsku, Poľsku, Belgicku a Taliansku až po viac ako 17 % v Maďarsku, Nemecku, Rakúsku a Estónsku.





Na Slovensku je tento rozdiel podľa európskych štatistík 16,6 %. Vo väčšine krajín sa rozdiely v odmeňovaní žien a mužov za posledných desať rokov znížili.

Na tieto štatistiky sme sa pozreli pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktorý každoročne pripadá na 8. marca a oslavuje sa po celom svete. Tento medzinárodne uznávaný sviatok zaviedla OSN k výročiu štrajku 40-tisíciek krajčírok z New Yorku v roku 1908, ktoré bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym platom či zlým pracovným podmienkam.

Vianočné sviatky bez plytvania jedlom: Tipy na spracovanie zvyškov

Vianočné sviatky sú symbolom hojnosti, radosti a pohostinnosti, no často aj obdobím, keď jedlo končí v koši viac ako kedykoľvek predtým.

Plytvanie jedlom však nielen zaťažuje životné prostredie, ale aj zvyšuje rodinné výdavky.

Ako si užiť sviatky bez zbytočného odpadu a efektívne spracovať zvyšky zo sviatočného stola? Prinášame praktické a kreatívne tipy.

Prečo riešiť plytvanie jedlom počas sviatkov?

Počas Vianoc má mnoho rodín tendenciu pripravovať jedlo vo veľkých množstvách, aby na stole nič nechýbalo. Táto tradícia však často vedie k nadmernému množstvu zvyškov, ktoré nemajú dostatočné využitie. Podľa odhadov až tretina jedla vyrobeného na svete končí ako odpad – počas sviatkov je toto číslo ešte vyššie.





Plytvanie jedlom znamená nielen stratu finančných prostriedkov, ale aj zbytočné zaťaženie životného prostredia, keďže vyhodené potraviny produkujú metán, ktorý prispieva ku klimatickým zmenám.

Ak však ku sviatočným hostinám pristúpime rozumne, môžeme tento problém minimalizovať. Kľúčom je plánovanie, správne skladovanie a kreatívne spracovanie zvyškov.

Plánujte s rozumom – varte len to, čo zjete

Plánovanie je najefektívnejší spôsob, ako predísť plytvaniu jedlom. Skôr než začnete variť, premyslite si, koľko hostí budete mať a aké množstvo porcií na osobu bude postačujúce. Nepodľahnite nutkaniu „pre istotu“ variť oveľa viac – namiesto toho sa zamerajte na kvalitu pokrmov.





Pri nákupoch si napíšte presný zoznam ingrediencií a držte sa ho. Vyhnite sa impulzívnym nákupom veľkých balení potravín, ktoré možno ani nevyužijete. Navyše, pokrmy ako šaláty či prílohy pripravujte v menších dávkach, ktoré môžete podľa potreby dopĺňať čerstvé.

Uchovávajte zvyšky správnym spôsobom

Správne skladovanie zvyškov môže rozhodnúť o tom, či sa jedlo zužitkuje, alebo skončí v koši. Jedlá uskladnite v dobre uzatvárateľných nádobách a uložte ich do chladničky alebo mrazničky.





Mäso, pečivo, zelenina aj omáčky vydržia dlhšie, ak ich zamrazíte v jednotlivých porciách, ktoré môžete postupne zohrievať podľa potreby.





Aby ste si uľahčili orientáciu, označte nádoby štítkami s dátumom uloženia. Tým predídete situáciám, keď sa v chladničke ocitne jedlo, na ktoré zabudnete. Rovnako dbajte na to, aby jedlá neboli skladované príliš dlho – najmä mäso a mliečne výrobky majú krátku trvanlivosť.

Kreatívne recepty zo zvyškov

Zvyšky zo sviatočných hostín nie sú len odpad – sú príležitosťou na vytváranie nových, chutných pokrmov. Tu je niekoľko nápadov, ako ich využiť:







Mäso: Pečená hydina, ako kura alebo morka, môže byť základom pre lahodné sendviče, wrapy alebo šaláty. Z kostí a zvyškov mäsa pripravíte chutný vývar, ktorý využijete na polievky alebo omáčky.





Zemiaky: Varenej alebo pečenej zelenine a zemiakom môžete vdýchnuť nový život vo forme zemiakových placiek, zapekaných jedál či pyré.





Vianočné pečivo: Staršie koláče, ako štrúdľa či bábovky, sú ideálne na chlebový puding alebo domáce tiramisu. Jemne vysušené pečivo môžete rozmixovať na strúhanku.





Zelenina: Zvyšky pečenej alebo dusenej zeleniny sú skvelé na prípravu polievok, zeleninového pyré alebo ako základ na vegetariánske omáčky.





Nepoužiteľné zvyšky kompostujte

Ak predsa len máte jedlo, ktoré už nie je možné skonzumovať, kompostovanie je ekologickým spôsobom, ako sa ho zbaviť. Väčšina ovocia, zeleniny, vaječných škrupín a neochuteného pečiva je vhodná na kompost. Mastné a mäsové zvyšky by ste sa mali vyvarovať, keďže môžu priťahovať škodcov.

Zdieľajte s komunitou alebo pomôžte tým, ktorí to potrebujú

Ak máte jedla viac, než dokážete spotrebovať, zdieľajte ho s ostatnými. Susedia, priatelia alebo miestne charity ocenia vašu štedrosť. Na internete môžete nájsť skupiny zamerané na zdieľanie potravín, ktoré by inak skončili ako odpad.