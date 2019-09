Ženský tenis sa dočká veľkého návratu, ohlásila ho bývalá svetová šampiónka Kim Clijstersová

12.9.2019 (Webnoviny.sk) - Svetový ženský tenis sa zrejme dočká veľkého návratu. Bývalá svetová jednotka Belgičanka Kim Clijstersová má už 36 rokov, ale to jej nebránilo v tom, aby ohlásila návrat na súťažné dvorce v roku 2020.

Vo videu na svojom instagramovom profile oznámila fanúšikom túto nečakanú novinku.

Chce byť aj matkou aj tenisovou hviezdou

Štvornásobná grandslamová šampiónka a 41-násobná víťazka turnajov na hlavnej profiúrovni ukončila kariéru v roku 2012, aby sa stala takpovediac matkou na plný úväzok. Dnes má tri deti, je šťastná, ale rovnako stále miluje aj tenis.

"Čo vlastne ešte chcem od života? V posledných siedmich rokoch som bola najmä matka, čo ma, samozrejme, napĺňalo. Stále však milujem aj pocit byť profesionálna hráčka a ak mám byť úprimná, veľmi mi to za tie roky chýbalo. Čo ak sa teda pokúsim to skĺbiť dokopy? Môžem byť milujúca matka a možno stále aj tenisová hviezda? Pokúsim sa o to. Vidíme sa v roku 2020," odkázala Clijstersová fanúšikom na instagrame.

Jej návrat je vzrušujúcou novinkou

Rodáčka z Bilzenu je členkou Medzinárodnej tenisovej siene slávy, do ktorej bola uvedená v roku 2007.

"Kim Clijsters patrí medzi najväčšie osobnosti tohto športu a jej návrat na kurty je vzrušujúcou novinkou pre organizáciu a tiež pre fanúšikov po celom svete. Je to úžasná šampiónka, ktorá inšpiruje ženy i mužov vo všetkých oblastiach života. Želám jej veľa úspechov v ďalšej kapitole tenisovej kariéry," povedal Steve Simon, generálny riaditeľ WTA.

Clijstersová začala svoju športovú kariéru na okruhu ITF v roku 1997. Prvýkrát ju prerušila v roku 2008, keď sa jej narodila dcéra Jada. Následne sa na kurty ešte vrátila, vyhrala tri grandslamové tituly a svoj posledný zápas doposiaľ odohrala na US Open 2012, keď v druhom kole podľahla Britke Laure Robsonovej.

Ako bývala svetová jednotka má Clijstersová právo neobmedzeného počtu voľných kariet na turnajoch WTA. Na to, aby znova figurovala v rebríčku, potrebuje odohrať minimálne tri turnaje alebo nazbierať aspoň desať bodov.





