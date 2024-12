Ženské vajíčka si vyberajú úspešné spermie na oplodnenie, tvrdí nová vedecká štúdia

14.6.2020 (Webnoviny.sk) - Ľudské vajíčka si "vyberajú", ktorá spermia ich oplodní. Vyplýva to z novej štúdie, ktorej výsledky zverejnili v odbornom časopise Proceedings of the Royal Society.

"Ľudské vajíčka vylučujú chemikálie, známe ako chemoatraktanty, ktoré vytvárajú akúsi cestu z omrviniek, ktorá spermiám pomáha nájsť neoplodnené vajíčka," opísal autor štúdie John Fitzpatrick, asistent profesora z katedry zoológie na Štokholmskej univerzite.

Dosiaľ však podľa neho nevedeli, že tieto chemikálie sa správajú inak v prítomnosti spermií od rôznych mužov, čím "v podstate vyberajú, ktorá spermia bude úspešná".

Histokompatibilný komplex

Pri výskume podľa neho očakávali nejaký "partnerský efekt", no v polovici prípadov sa ukázalo, že vajíčka priťahovali viac spermie náhodných mužov, čo podľa vedca možno vysvetliť tým, že tieto chemické signály ženám pomáhajú vybrať viac geneticky kompatibilných partnerov.

Jedným z hlavných faktorov v tomto prípade je hlavný histokompatibilný komplex. "Tieto gény sú v podstate o boji s infekciami, boji s chorobami a pomáhajú nášmu imunitnému systému. Čím rozmanitejšie tieto gény sú, tým rozmanitejšie sú aj infekcie, s ktorými dokážete bojovať. A ak má váš partner trochu inú kombináciu týchto génov, vytvoríte spolu potomka, ktorý dokáže bojovať s ešte väčšou paletou patogénov a chorôb," vysvetlil.

Najlepšia šanca na prežitie

A keďže cicavce, vrátane ľudí, sú naprogramované dať svojim potomkom čo najlepšiu šancu na prežitie, ľudské telá vyvinuli rôzne metódy odmeňovania najsilnejšieho, najrozmanitejšieho a najkompatibilnejšieho partnera, ako je to len možné.

Vedci pri výskume použili zvyšnú folikulárnu tekutinu a spermie, ktoré zostali po asistovanej reprodukcii 16 párov v St. Marys Hospital v anglickom Manchestri. Testovali vždy vzorky od dvoch párov súčasne, pričom vystavili spermie od jedného muža folikulárnej tekutine ich partnerky a potom tiež neznámej ženy. Spermie museli preplávať krížom cez Petriho misku a vedci následne spočítali tie, ktoré to dokázali. Zistili pritom, že vajíčka priťahujú o 18 až 40 % viac spermií od preferovaného muža.

Liečba neplodnosti

Spermie totiž majú receptory, ktoré reagujú na chemoatraktanty vo folikulárnej tekutine vajíčka, čo dokáže ovplyvniť, ako plávajú. "Na základe sily signálu dostanete rôzne reakcie v podobe toho, ako spermie reagujú na tieto chemické signály," uviedol ďalej Fitzpatrick s tým, že ak chce vajíčko, aby nejaká spermia takpovediac plávala v "rýchlom pruhu", pošle chemikálie, ktoré ju v tom podporia. Ak to nechce, môže poslať chemikálie, ktoré ju spomalia.

Podľa Daniela Brisona z oddelenia reprodukčnej medicíny spomínanej Saint Marys Hospital je myšlienka, že si vajíčka vyberajú spermie skutočne nová. Výskum toho, ako vajíčka a spermie interagujú by pritom mohol pomôcť zlepšiť liečbu neplodnosti a tiež pomôcť pochopiť niektoré v súčasnosti "nevysvetlené" prípady neplodnosti párov.

Zhruba tretina prípadov klinickej neplodnosti má nevysvetlené príčiny, poznamenal Fitzpatrick, podľa ktorého im nové vedomosti môžu pomôcť pri hľadaní riešení.

