Žena so sečnou ranou na hlave ležala dva dni v kríkoch, hlavným podozrivým je bezdomovec

11.7.2019 (Webnoviny.sk) - Pravdepodobne dva dni ležala v kríkoch na Kmeťovej ulici v Nitre žena s ťažkým poranením hlavy. Záchranárov k nej privolal bezdomovec, z ktorého sa nakoniec vykľul hlavný podozrivý.

„Zranená bola odovzdaná do rúk lekárov v nitrianskej nemocnici a keďže vzniklo podozrenie, že jej niekto ublížil, polícia sa okamžite pustila do pátrania. V komunite bezdomovcov, v ktorej poškodená žila, sme zadržali 35- ročného muža,“ informovala agentúru SITA nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková. Vyšetrovateľ prípad vyšetruje ako pokus o vraždu a obvinený muž putoval do väzby.

Zranená bola už asi dva dni

Mestská polícia, ktorú privolali záchranári, skonštatovala, že 52-ročná žena mala na hlave sečnú ranu dlhú približne 15 centimetrov, zranený nadočnicový oblúk, plytko dýchala, bola pri vedomí, no nekomunikovala.

„Po príchode a vyšetrení sa lekárka vyjadrila, že rana na hlave bola spôsobená úderom ostrým predmetom inou osobou a je vysoko nepravdepodobné, žeby si takéto zranenie spôsobila obyčajným pádom. Tiež uviedla, že podľa celkového fyzického stavu ženy a stavu rany tam zranená leží už pravdepodobne dva dni,“ informovala Mestská polícia v Nitre. Na miesto preto privolali príslušníkov Policajného zboru SR, ktorí začali vyšetrovanie.

Na topánkach bezdomovca našli krv

Vedľa miesta nálezu sa nachádzalo sezónne ležovisko bezdomovca, ktorý bol zároveň oznamovateľom udalosti. Na jeho topánkach a ďalších predmetoch sa našli stopy krvi.

„Zranená patrí do skupiny osôb bez domova a rôznych asociálov, s ktorými sa stýkala a trávila voľný čas, napriek tomu, že ona sama zrejme stále obýva dom na Lukovom Dvore. V minulosti ju aj zadržaného bezdomovca viackrát riešili hliadky mestskej polície pri spoločne páchaných priestupkoch,“ doplnila Mestská polícia v Nitre.





