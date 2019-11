Žena si namáčala nechty do tejto zmesi. Po dvoch týždňoch videla skvelý výsledok

Túžite aj vy po krásnych nechtoch, no neviete, ako na to? Existuje mnoho prípravkov, ktoré zaručujú skvelý efekt. Nie vždy to však skončí podľa našich predstáv. Preto stavte na prírodné suroviny a uvidíte ten rozdiel.

Mnoho žien pozná problém s nechtami. Chcete ich mať pekné, dlhé, ale sú mäkké a neustále sa lámu. Ale existuje veľmi jednoduchý recept, pomocou ktorého sa môžete konečne zbaviť tohto problému. Stačí si pravidelne dopriať nasledovnú procedúru a budete veľmi milo prekvapený.

Nasledovná procedúra pozostáva z čisto prírodných prísad. Neobsahuje žiadne chemikálie a nevystavuje naše telo žiadnemu nebezpečenstvu. Všetko, čo budete potrebovať, je: 1 strúčik cesnaku, 1 pomaranč, 60 ml olivového oleja.





Najprv si rozrežte pomaranč a odšťavte jednu polovicu do misky. Následne nakrájajte strúčik cesnaku nožom a pridajte do pomarančovej šťavy. V tejto zmesi si máčajte svoje nechty 10 minút. Potom musíte ešte nechať 15 minút uschnúť.





Teraz dajte do druhej misky olivový olej. Doňho si namočte už uschnuté nechty asi na 5 minút. A to je všetko. Takto prebieha celá procedúra, ktorá zlepší kvalitu vašich nechtov.





Túto procedúru by ste mali opakovať dvakrát až trikrát za týždeň. Už po dvoch týždňoch uvidíte neuveriteľný účinok. Nechty budú nielen dlhé, ale budú aj vyzerať krásne upravené.

