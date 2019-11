Žena prežila 37 hodín v nafukovacom člne, jedla len lízanky

Stein pôvodne pomáhala Britovi, ktorého médiá uvádzajú len pod menom Mike, preplaviť jachtu z južného Turecka do Atén. V piatok sa rozhodla zájsť v nafukovacom člne na ostrov Folegandros, no cestou naspäť prišla o jedno veslo a silný vietor ju zavial na more.