Žena mala v kuchyni dlho stratené dielo z 13. storočia, maľba by mohla vyniesť až šesť miliónov eur

Francúzka z mesta Compiegne objavila doma dlho stratené dielo florentského renesančného maliara Cimabuea. Obraz Krista, ktorému sa vysmievajú z konca 13. storočia jej visel kuchyni nad varnou doskou.

Ona si myslela, že je to stará náboženská ikona, a jeho pravý pôvod zistila až po tom, čo si ho dala oceniť. Maľba na dreve ide 27. októbra do dražby a podľa odhadov by mohla vyniesť až 6 miliónov eur, píše spravodajský portál BBC.

Dielo preskúmali experti

Zosmiešnenie Krista je podľa všetkého súčasťou polyptychu (väčšieho diela rozdeleného na niekoľko panelov) z roku 1280, ktorý zobrazuje umučenie Krista a jeho ukrižovanie. Cimabue, ktorý je známy aj ako Cenni di Pepo, sa pri svojej tvorbe v značnej miere inšpiroval byzantským umením, pričom diela tvoril napríklad na panely z topoľového dreva a pozadie maľoval na zlato.

Podľa odborníkov je pôvod obrazu „neodškriepiteľný„. Experti dielo preskúmali s pomocou infračerveného žiarenia, aby určili podobnosti s ostatnými Cimabueovými dielami. „Obraz robila tá istá ruka,“ vyjadril sa pre francúzsky denník Le Figaro umelecký odborník Éric Turquin.

Dôkazom aj drevený panel





V rozhovore pre The Art Newspaper Turquin zase povedal, že jedným z dôkazov pôvodu diela je práve drevený panel, na ktorom je namaľovaný. „Môžete sledovať tunely, ktoré tam urobili červy,“ povedal odkazujúc na stopy po larvách konzumujúcich drevo, podobné tým, ktoré sú na ďalších predpokladaných častiach spomínaného polyptychu. „Je to ten istý topoľový panel,“ dodal.





Dve ďalšie časti zo Cimabueovho polyptychu vystavujú Národná galéria v Londýne a múzeum umenia The Frick Collection v New Yorku.

