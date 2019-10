Železnice Slovenskej republiky upozorňujú na výluky, cestujúcich budú prepravovať autobusmi

BRATISLAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) upozorňujú na výluky vlakov na jednokoľajových tratiach a na opravy železničných priecestí, ktoré cestujúcich čakajú počas budúceho týždňa.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková, výluka na jednokoľajových tratiach bude v úsekoch: Veľký Meder – Dolný Štál – Dunajská Streda (24.9. od 8:50 do 14:15), Tatranská Lomnica – Starý Smokovec (24.9. až 28.9.), Šelpice – Boleráz – Smolenice (24.9. až 5.10.), Snina – Dlhé nad Cirochou (24.9. od 8:00 do 12:10), Rišňovce – Hlohovec (24.9. a 25.9. od 8:30 do 14:00), Raslavice – Kapušany pri Prešove (24.9. až 27.9. od 7:30 do 14:00), Papraď – Poriadie (24.9. až 26.9. od 8:20 do 13:40), Bytčica – Lietavská Lúčka – Rajec (24.9., 25.9. a 27.9.) a v úseku Brezová pod Bradlom – Jablonica (24.9. až 28.9. od 8:00 do 15:00). Keďže ide o jednokoľajové trate, cestujúcich budú prepravovať náhradnou autobusovou dopravou.



Medzi Tatranskou Lomnicou a Starým Smokovcom budú ŽSR opravovať železničné priecestie a cestná uzávierka potrvá od 25. septembra od 7:00 do 27. septembra do 21:00. Železničné priecestie budú opravovať aj medzi Brezovou pod Bradlom a Jablonicou. Tu bude cesta uzatvorená od 24. septembra od 8:00 do 28. septembra do 13:00.

