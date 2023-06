Zelenskyj sa stretol so šéfom MAAE, prezident opätovne obvinil Rusov z ostreľovania Zaporožskej elektrárne

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v utorok stretol s generálnym riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaelom Grossim.

Jadrová elektráreň pod paľbou

Ten je na Ukrajine s misiou odborníkov, ktorá tento týždeň plánuje navštíviť Zaporožskú jadrovú elektráreň, ktorú na jar obsadili ruské sily a v ostatnom období ju ohrozovalo intenzívnejšie ostreľovanie.

Zelenskyj Grossimu povedal, že misia MAAE na Ukrajine je „urgentná“. Ukrajinský prezident podľa svojich slov dúfa, že delegácia „nájde príležitosť, vďaka našim špeciálnym službám, vďaka bezpečnostným koridorom, dostať sa do elektrárne a urobí všetko pre to, aby zabránila všetkým hrozbám v globálnom meradle“. Informuje o tom televízia CNN s odvolaním sa na tlačový odbor Zelenského úradu.

Demilitarizácia elektrárne

Zelenskyj obvinil ruskú armádu z „vytvárania veľkých rizík v súvislosti s výbuchmi, v súvislosti s nefunkčnosťou jadrových reaktorov, s rizikami odpojenia blokov Zaporožskej jadrovej elektrárne od našej siete a s rizikami vykurovacej sezóny pre našich občanov“.





Zároveň vyzval tím MAAE, aby urobili viac ako len inšpekciu elektrárne. Podľa neho sú potrebné strategické rozhodnutia „pokiaľ ide o naliehavú demilitarizáciu elektrárne, stiahnutie všetkého vojenského personálu Ruskej federácie s výbušninami a akýmkoľvek druhom zbraní“.





Oblasť elektrárne by sa mala stať demilitarizovanou zónou, zdôraznil Zelenskyj a dodal, že by tiež mala prejsť pod plnú kontrolu ukrajinského štátu.

Tím expertov z MAAE už vycestoval do Záporožskej jadrovej elektrárne, od Ruska aj Ukrajiny potreboval výslovné záruky

Tím expertov z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v stredu vycestoval do Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorá sa ocitla uprostred bojov na južnej Ukrajine. Do Záporožskej oblasti vzdialenej zhruba 450 kilometrov od Kyjeva by mali prísť neskôr počas dňa.

Chcú tam zradiť trvalú misiu

Generálny riaditeľ agentúry Rafael Grossi, ktorý tím vedie, sa pred odchodom vyjadril, že dúfa, že zriadia na Ukrajine trvalú misiu, aby monitorovala najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe, ktorú od jari okupujú ruské sily a prevádzkujú ukrajinskí zamestnanci.





„Tieto operácie sú veľmi zložité operácie. Ideme do vojnovej zóny. Ideme na okupované územie. A to si vyžaduje výslovné záruky nielen od Rusov, ale aj od Ukrajinskej republiky,“ vyjadril sa na margo cesty do elektrárne Grossi s tým, že sa im to podarilo zabezpečiť.

Snaha o demilitarizáciu oblasti

Ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko uviedol, že Kyjev hľadá medzinárodnú pomoc v úsilí o demilitarizáciu oblasti elektrárne.





„Myslíme si, že misia by mala byť veľmi dôležitým krokom k návratu pod kontrolu ukrajinskej vlády do konca roka,“ povedal minister pre agentúru AP. Ako dodal, majú informácie, že sa Rusi snažia skryť svoju vojenskú prítomnosť, takže by to misia MAAE mala všetko skontrolovať.





MAAE na Twitteri informovala, že misia okrem iného posúdi fyzické poškodenie elektrárne, určí funkčnosť bezpečnostných systémov a vyhodnotí stav personálu.

Grossi sa niekoľko mesiacov usiluje získať prístup do Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú od jari okupujú ruské sily a prevádzkujú ukrajinskí pracovníci. Naliehavosť návštevy misie sa zvýšila v ostatných dňoch pre ostreľovanie v jej blízkosti, z ktorého sa Rusko a Ukrajina navzájom obviňujú. To vyvolalo obavy z možného úniku radiácie. Minulý týždeň bola elektráreň dočasne odpojená od ukrajinskej elektrickej siete.

