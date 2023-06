Zelenskyj priznal, že ruské obranné línie sú kvalitné a ukrajinský postup na bojisku je pomalší, ako by si želal

22.6.2023 (SITA.sk) - Ukrajinská protiofenzíva je v počiatočných fázach menej úspešná a ruské sily sú schopnejšie, než očakávali západné odhady. Pre spravodajskú televíziu CNN sa tak vyjadrili dvaja západní predstavitelia a jeden vysoký predstaviteľ americkej armády. Protiofenzíva podľa jedného z nich zatiaľ „nespĺňa očakávania na žiadnom fronte“.

Komplikácie pre Ukrajinu

Ruské obranné línie sa podľa západných hodnotení ukázali ako dobre opevnené, čo ukrajinským silám komplikuje ich prelomenie. Ruské sily okrem toho úspešne brzdia ukrajinskú obrnenú techniku raketovými útokmi a mínami a tiež účinnejšie nasadzujú letectvo.

Ukrajinské sily sa podľa jedného zo západných predstaviteľov ukázali ako „zraniteľné“ voči mínovým poliam a ruské sily ako „kompetentné“ v ich obrane. Upozornili pritom, že protiofenzíva je ešte len v počiatočnom štádiu a Spojené štáty aj ich spojenci „zostávajú optimistickí“, že ukrajinské sily časom dokážu dosiahnuť územné zisky.

Boj je pomalší, ako by si želali

Na komplexnejšie hodnotenie protiofenzívy, ktorú Ukrajina postupne spustila v posledných týždňoch, tak podľa CNN pravdepodobne počkajú minimálne do júla. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týždeň v rozhovore pre BBC tiež pripustil, že postup na bojisku v rámci ukrajinskej protiofenzívy v snahe opätovne získať územia okupované Ruskom, je „pomalší, ako by si želali“.

Zároveň však dodal, že „niektorí ľudia si myslia, že je to hollywoodsky film a očakávajú výsledky teraz. Tak to ale nie je. V stávke sú ľudské životy“.

