Zelenskyj prijal troch slovenských ministrov, do Kyjeva neprišli s prázdnymi rukami (foto)

8.12.2022 (Webnoviny.sk) - Minister zahraničných vecí Rastislav Káčer vo štvrtok spolu s ministrom obrany Jaroslavom Naďom a ministrom hospodárstva Karlom Hirmanom navštívili Kyjev, pričom Káčer Ukrajinu uistil o pokračujúcej politickej, diplomatickej, vojenskej, finančnej aj humanitárnej podpore zo strany Slovenska.

Generátory aj teplovzdušné ohrievače

Ako rezort zahraničia informoval v tlačovej správe, v Kyjeve prijal trojicu ministrov ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, prvý podpredseda Najvyššej rady Ukrajiny Oleksandr Kornienko, pričom rokovali tiež s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom a svojimi rezortnými partnermi.

„Do Kyjeva sme neprišli s prázdnymi rukami. Chceme, aby Ukrajina vydržala počas nadchádzajúceho zimného obdobia, preto jej Slovensko poskytne generátory, teplovzdušné ohrievače, ako aj materiál na opravu poškodenej energetickej infraštruktúry, tiež prikrývky, vankúše či lekárničky,” povedal Káčer.

Odmínovacie komplety Božena

Podľa ministra obrany Naďa Slovensko poskytne Ukrajine odmínovacie komplety Božena v hodnote 1,8 milióna eur, balistické vesty v hodnote 1,2 milióna eur a ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote približne 6,3 milióna eur.

„Od začiatku ruskej invázie venovala Slovenská republika Ukrajine pomoc v celkovej hodnote, vrátane tohto balíka, približne 167,8 milióna eur. Súčasťou slovenskej pomoci bol okrem systému protivzdušnej obrany S-300 už aj odmínovací systém Božena, päť vrtuľníkov, munícia, palivo či ručné zbrane," povedal minister.

Doplnil, že ďalším projektom pomoci bolo darovanie 30 bojových vozidiel pechoty BVP-1, za ktoré Slovensko získa od Nemcov 15 bojových tankov Leopard 2A4.

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.