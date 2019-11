Združenie automobilového priemyslu považuje uplynulých tridsať rokov na Slovensku za úspech

Nepodarilo by sa to však bez investícií, predovšetkým zahraničných. „Tu je potrebné vyzdvihnúť úlohu Volkswagenu. Vstup Volkswagenu do BAZ Bratislava znamenal prvý dotyk slovenského priemyslu s moderným automobilovým priemyslom a naštartoval úspešný príbeh automobilového priemyslu na Slovensku nie len v oblasti výroby vozidiel, ale aj dodávok dielov,“ skonštatoval Pribula.