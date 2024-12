Zdravotníci kašlú na potlesk, za svoju prácu chcú byť aj zaplatení. Lengvarský je pre nich sklamaním

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sklamal zdravotníckych záchranárov aj všetkých zdravotníkov.

V tlačovej správe to uviedla Slovenská komora zdravotníckych záchranárov (SKZZ) v reakcii na rozpočet štátnej a verejnej správy na rok 2022. Dôvodom sklamania má byť to, že minister v minulosti sľúbil navýšiť platy zdravotníckych pracovníkov v budúcom roku, no tento sľub nesplnil.

Predložený štátny rozpočet pre rok 2022 počíta s valorizáciou miezd na úrovni 90 miliónov eur podľa platnej legislatívy, teda mzdových koeficientov bez ich zmeny určených v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a mimoriadnym výdavkom vo výške 11 miliónov eur na navýšenie počtu sestier.

Zvyšovanie koeficientov sa nekoná

Ministerstvo zdravotníctva SR, ako aj samotný minister, podľa SKZZ od jari hovoria o pláne zvýšiť koeficienty, podľa ktorých sa určuje minimálny mzdový nárok zdravotníckych pracovníkov tak, aby došlo k stabilizácii personálu v zdravotníctve.

Na otázku, či sa v budúcoročnom rozpočte s takouto položkou počíta, Ministerstvo financií SR komore neodpovedalo. S ministrom Lengvarským sa zástupcom záchranárov takisto nepodarilo stretnúť. Záchranárov aktuálne chýba približne 10 percent, za čo podľa komory môže nielen povaha práce, ale aj finančné ohodnotenie.

„Našou požiadavkou bolo navýšenie koeficientov pre záchranárov v objeme približne 12,5 milióna eur na rok 2022, a to iba pre pracovníkov záchrannej služby, kde nie sú ešte zarátaní záchranári na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby, u hasičov, v horskej službe či armáde,” upozorňuje prezident SKZZ František Majerský.

Zarobia menej ako pred rokom

Podľa odhadov komory by bolo na takéto navýšenie koeficientov všetkých zdravotníkov nad rámec predloženého rozpočtu potrebných do 200 miliónov eur.

„Ak nedôjde k zvýšeniu koeficientov, mzda záchranára porastie v roku 2022 o 3,75 percenta, čo pri štvorpercentnej inflácii znamená, že zdravotnícky záchranár zarobí za svoju prácu ešte menej ako v roku 2021. A to uprostred tretej vlny pandémie,” dodáva Majerský.

Očakávajú zásadnú zmenu

Komora záchranárov očakávala zásadnú zmenu po stredajšom rokovaní tripartity, avšak tam k zmene v téme navyšovania koeficientov nedošlo.

SKZZ preto vyzýva Vládu Slovenskej republiky, aby sa na svojom štvrtkovom zasadnutí intenzívne zaoberala navýšením mzdových koeficientov zdravotníkov na Slovensku na rok 2022 a na tento účel vyčlenila v štátnom rozpočte dodatočné prostriedky.

„Personál v zdravotníctve čelí kríze, ktorá je tu už roky a pandémia ju len prehĺbila. Našim záchranárom a rovnako všetkým zdravotníkom nestačí len tlieskať a prijímať kytice od ústavných činiteľov. Je potrebné im vytvoriť podmienky, aby v tejto krajine ostali žiť a pracovať. Vystaviť ich pandémii a následne ich nechať pracovať za reálne nižšiu mzdu, ako pred rokom, to však nie je cesta,” dodal na záver Majerský.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Poškodená zásielka nie je zodpovednosťou Ježiška, ale predávajúceho

21.12.2024 (SITA.sk) - V rámci sviatkov preferuje čoraz viac spotrebiteľov nákup darčekov online s doručením domov. Týmto spôsobom sa však nedá úplne vyhnúť nečakaným problémom, ako sú poškodené zásielky.

Krehké predmety

Riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová radí nepreberať zásielku s poškodenou krabicou, ak obsahuje krehké predmety. Pri prevzatí balíka by mal spotrebiteľ dôkladne zdokumentovať jeho stav a v prípade potreby ihneď kontaktovať predávajúceho.

„Ak sa rozhodnete balík aj napriek zjavnému poškodeniu prevziať, dokumentáciu rozhodne nepodceňte a skúste si natočiť populárny unboxing,“ dodáva Hekšová. Aj v prípade, že nepoškodený balík obsahuje poškodený tovar, je možné ho reklamovať, pretože predávajúci zodpovedá za správne zabalenie výrobku.

Poškodená zásielka

Spotrebiteľ má povinnosť reklamovať poškodenú zásielku priamo u predávajúceho, lebo práve s ním má uzatvorenú zmluvu, nie s prepravcom. Iná situácia nastane, ak si spotrebiteľ objednal vlastného prepravcu, ktorého predávajúci neponúka.

V takom prípade je potrebné reklamáciu riešiť s doručovateľom. Spotrebiteľom sa odporúča skontrolovať zásielku hneď po jej doručení, aby sa vyhli komplikáciám pri reklamácii.

Ľudia často očakávajú, že tovar objednaný na Vianoce dorazí pred Štedrým dňom. Ak sa tak nestane, Hekšová upozorňuje, že majú možnosť odstúpenia od zmluvy.

„Ak predávajúci nedodá tovar v dohodnutom termíne, má spotrebiteľ právo stanoviť dodatočnú lehotu. Ak ani táto lehota nie je splnená, je možné odstúpiť od zmluvy,“ vysvetľuje Hekšová.

Vrátenie tovaru

Online nákupy poskytujú zákazníkom možnosť vrátiť tovar do 14 dní bez udania dôvodu. Toto právo umožňuje odstúpiť od zmluvy, napríklad ak je doručenie dlhšie, než sa očakávalo.

V období Vianoc často obchodníci garantujú doručenie tovaru do Štedrého dňa. Ak tento sľub nesplnia, ide o podstatné porušenie zmluvy.

Preťaženie doručovacích miest

Taktiež je tu riziko preťaženia doručovacích miest. Doručovacie spoločnosti sú niekedy nútené uložiť balíky na alternatívne miesta, ak je pôvodné miesto obsadené. Podľa Hekšovej je dôležité, aby nové miesto bolo podobne dostupné, čo sa týka vzdialenosti aj otváracej doby.

Problémy sa vyskytujú, keď nové miesto nie je obdobné, napríklad keď sú rozdiely v otváracej dobe alebo vzdialenosti značné. Ak sa miesto doručenia zmení na menej dostupné, môže to pre spotrebiteľov predstavovať veľké obmedzenie.

Náhradné miesto doručenia

Niektoré spoločnosti ponúkajú ľuďom možnosť vybrať si náhradné miesto doručenia, čo môže byť výhodné.

„Pre spoločnosti je odhadovanie obsadenosti doručovacích miest zložité,“ dodáva Hekšová, a preto možnosť výberu alternatívneho miesta môže zvýšiť spokojnosť spotrebiteľov. Avšak, nie všetky spoločnosti túto možnosť poskytujú a nie vždy sú v okolí dostupné alternatívne miesta.