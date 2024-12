Zdravotné pripoistenie je podľa Letanovskej vítané, ale jeho zavedenie náročné

Možnosť zdravotného pripoistenia by bola vítaná, politicky však na to doteraz nikto nenašiel odvahu. Uviedla to primárka ARO Národného onkologického ústavu a jednotka kandidátky Demokratov Andrea Letanovská v rozhovore pre agentúru SITA.

Nie sú zadefinované zdravotné úkony

Základným problémom podľa nej je, že nemáme zadefinované zdravotné úkony a starostlivosť nad rámec nároku, ktorý je hradený z povinného verejného zdravotného poistenia.

„Jedným z dôvodov, prečo stále nemáme stanovený nárok, je ten, že to nie je jednoduché urobiť technicky. Druhý dôvod, ťažšie zvládnuteľný, je to, že je to aj politicky ťažké urobiť. Hranica nároku sa do veľkej miery stanovuje eticky, nielen technickými a medicínskymi kritériami,“ poukázala Letanovská.

Stačí uplatniť spôsoby zo zahraničia

Spôsobov, ako pripoistenie nadizajnovať, je podľa nej mnoho a nemusíme ich ani vymýšľať, stačí uplatniť také, ktoré dobre fungujú v zahraničí. Ako príklad uviedla holandský alebo nemecký systém.

„Skrátenie čakacej doby je výborný príklad toho, ako sa dá na neurgentné výkony aplikovať štandard a nadštandard. Plus je tam niekoľko ďalších parametrov, napríklad niektoré typy protéz a podobne,“ dodala.

Záujem o doplnkové poistenie

Podľa prieskumu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou existuje pre doplnkové zdravotné poistenie na Slovensku dopyt. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý sa robil v apríli na vzorke 1 014 respondentov. Ako informovala hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Monika Hudecová, najväčší záujem o pripoistenie je v stomatológii.

Až 50 percent respondentov vyjadrilo záujem o pripoistenie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti o zuby. Pokiaľ ide o sumy, päť eur mesačne by bolo optimum pre 37 percent opýtaných, desať eur pre deväť percent, 15 a viac eur pre dve percentá opýtaných. K doplnkovému pripoisteniu v oblasti fyzioterapie sa kladne postavilo 40 percent opýtaných a pre najviac z nich (28 %) by bola prijateľná suma päť eur mesačne.

Musí to mať vlastné pravidlá

Doplnkové zdravotné poistenie by privítala aj Asociácia na ochranu práv pacientov. Podľa slov prvej viceprezidentky asociácie Eleny Marušákovej ho pacienti podporujú v rámci tých služieb, ktoré nie sú v základnom balíku povinného zdravotného poistenia, a na choroby, ktoré majú nižšiu ako 100-percentnú úhradu z tohto poistenia.

„Pred zavedením individuálneho zdravotného pripoistenia potrebujeme presné určenie nároku pacienta z povinného zdravotného poistenia, pretože to musí mať svoje jasné pravidlá, aby nedošlo k diskriminácii a vylúčeniu niektorých skupín obyvateľov, ako napríklad chronicky chorých,“ zdôraznila.

