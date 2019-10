Zdravotné poisťovne vracajú doplatky za druhý kvartál, najviac vyplatí VšZP

BRATISLAVA 25. septembra (WebNoviny.sk) - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) začala posielať doplatky za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny 184 531 poistencom, ktorí za obdobie apríla až júna prekročili ochranný limit spoluúčasti.

Informovala o tom poisťovňa v tlačovej správe. Poisťovňa svojim klientom vyplatí viac ako 3,8 mil. eur, čo je o takmer 280 tisíc eur viac ako za prvý štvrťrok 2018.

Netreba predkladať žiadne doklady

Približne 64 % z celkovej sumy doplatkov (2,43 milióna eur) VšZP rozdelí medzi poberateľov invalidných dôchodkov, držiteľov preukazu ZŤP a invalidných poistencov, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok.



Vyše 900 tisíc eur pôjde na účty poberateľov starobných, výsluhových a predčasných starobných dôchodkov a tým, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na dôchodok.

Poistenci, ktorí spĺňajú zákonom stanovené kritériá, nemusia zdravotnej poisťovni predkladať žiadne doklady o zaplatení. VšZP eviduje všetky údaje potrebné na vyplatenie prostriedkov. Ak je nárok na doplatok nižší ako tri eurá, VšZP o túto sumu navýši poistencovi úhradu v ďalšom kalendárnom štvrťroku.

Dôvera vyplatí 1,2 milióna eur

Podľa tlačovej správy zdravotnej poisťovne Dôvera vyplatia 52 tisíc poistencom sumu 1,2 milióna eur. Medzi nimi je 12 811 dôchodcov, 30 924 držiteľov preukazu ZŤP, 8 159 detí do šiestich rokov a 242 detí do šiestich rokov so zdravotným postihnutím.

Z celkovej sumy vrátených doplatkov vrátia 254 tisíc eur dôchodcom, 582 tisíc eur držiteľom preukazu ZŤP, 323 tisíc eur deťom do šiestich rokov a 4 000 eur deťom do šiestich rokov veku so zdravotným postihnutím.

Poisťovňa Union uhradí doplatky za lieky 12 204 poistencom v celkovej výške takmer 265 tisíc eur. Sumu 104,8 tis. eur vráti 5 362 zdravotne ťažko postihnutým, čiastku 51,3 tis. eur si rozdelí 3 142 invalidných dôchodcov a 1 630 dôchodcov dostane späť 32 tis. eur.

Union 1 982 deťom vyplatí 74 650 eur a 88 detí s ťažkým zdravotným postihnutím dostane späť doplatky vo výške 1 111 eur. Ako informoval hovorca poisťovne Matej Neumann, uhradia ich vždy do 90 kalendárnych dní od ukončenia daného kvartálu, to znamená do 30. septembra 2018.

