Zdravie ústnej dutiny môže znížiť riziko vzniku týchto chorôb vrátane rakoviny

Zdravie ústnej dutiny môže byť pre nás veľkým prínosom. Naše zuby totiž zohrávajú v našom živote dôležitú úlohu. Pomáhajú nám žuť a tráviť potravu, vďaka nim hovoríme zreteľne a tiež dávajú tvar našej tvári.

Bezchybný úsmev má aj ďalšie každodenné výhody. Môže nám dodať väčšiu sebadôveru, ako aj ovplyvniť náš spoločenský život, kariéru a vzťahy. Z tohto dôvodu má zmysel venovať nášmu zdraviu ústnej dutiny tú najlepšiu možnú starostlivosť. Zdravý úsmev môže skutočne zmeniť náš vizuálny vzhľad, pozitivitu nášho myslenia, ako aj zlepšiť zdravie nielen našich úst, ale aj nášho tela.

Aké sú však zdravotné prínosy dobrého zdravia ústnej dutiny?

Zdravé zuby predlžujú život

Čistením zubov dvakrát denne, dodržiavaním diéty s nízkym obsahom cukru a pravidelnými návštevami nášho zubného lekára môžeme pomôcť znížiť riziko takých ochorení, ako je zubný kaz a ochorenie ďasien – ktoré môžu viesť k strate zubov.





Výskum zistil, že počet zubov, ktoré máme, úzko súvisí s tým, ako dlho budeme žiť. Ľudia s 20 a viac zubami vo veku 70 rokov mali výrazne vyššiu šancu žiť dlhšie ako tí, ktorí mali menej ako 20 zubov.





Strate zubov v dôsledku zubného kazu a ochorenia ďasien sa dá takmer úplne predísť. Vďaka dobrej každodennej starostlivosti o zdravie ústnej dutiny si ich môžeme udržať po celý život.





Zníženie rizika infarktu a mŕtvice

Keď máme ochorenie ďasien, baktérie z našich úst sa môžu dostať do krvného obehu. Telo začne produkovať proteín, ktorý spôsobuje zahustenie krvi. To znamená, že sa s väčšou pravdepodobnosťou tvoria zrazeniny a srdce nedostáva živiny a kyslík, ktoré potrebuje, čo vedie k zvýšenému riziku srdcového infarktu.





Podobne aj ochorenie ďasien môže spôsobiť zápal krvných ciev, blokovanie prívodu krvi do mozgu, čo vedie k potenciálnej mŕtvici.





Nový výskum tiež ukázal, že ak trpíme ochorením ďasien, máme väčšiu pravdepodobnosť vzniku cukrovky.

Zníženie rizika rakoviny a demencie





Udržiavaním zdravých zubov a ďasien je pravdepodobnejšie, že znížime riziko niektorých druhov rakoviny, najmä u žien, ako aj niektorých foriem demencie.

Nový výskum, ktorý skúmal údaje od 65 000 žien po menopauze vo veku 54 až 86 rokov, zistil, že u respondentiek s ochorením ďasien v anamnéze bola o 14 % vyššia pravdepodobnosť vzniku rakoviny. Z tejto skupiny sa u každej tretej vyvinula rakovina prsníka, pričom bolo tiež vysoko zvýšené riziko rakoviny pľúc, pažeráka, žlčníka a kože.





Tí, ktorí majú zdravé ďasná, majú tiež o 70 percent menšiu pravdepodobnosť, že sa u nich rozvinie Alzheimerova choroba, ako u tých, ktorí týmto problémom trpeli dlhodobo.

Zdravé zuby dôležité aj počas tehotenstva

Tehotné ženy so zdravými ďasnami môžu mať približne trikrát menšiu pravdepodobnosť, že budú mať predčasne narodené dieťa, čím sa zníži riziko nízkej pôrodnej hmotnosti. Vedci tvrdia, že existuje šanca jedna ku štyrom, že tehotná žena s ochorením ďasien by mohla porodiť pred 35. týždňom. Je to preto, že ochorenie ďasien zvyšuje hladiny látok v tele, ktoré vyvolávajú pôrod.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu