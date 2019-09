Zdeno Chára sa vyrovnal rekordérovi Hossovi, víťazstvo v ankete Hokejista roka ho prekvapilo

BRATISLAVA 24. júna (WebNoviny.sk) - Obranca Zdeno Chára ovládol šiestykrát v kariére hlavnú kategóriu ankety Hokejista roka a vyrovnal sa rekordérovi Mariánovi Hossovi. Trenčiansky rodák obhájil vlaňajší triumf a dve zo šiestich trofejí pridal do svojej zbierky po dovŕšení štyridsiatky.

Viac ako dvojmetrový obor na korčuliach si nemohol prevziať cenu osobne, keďže po skončení play-off zámorskej NHL ho trápia viaceré zranenia vrátane zlomeniny čeľuste. Fanúšikom na Slovensku však poslal odkaz prostredníctvom krátkeho videa.

"Priznám sa, že ocenenie pre najlepšieho hokejistu roka ma prekvapilo, ale som nesmierne vďačný a vážim si ho. Chcel by som sa poďakovať najmä môjmu klubu Bostonu Bruins, ktorý nám hráčom vytvára ideálne zázemie a taktiež ďakujem spoluhráčom za oddanosť a bojovnosť počas celej sezóny a najmä v play-off. Zároveň by som rád vyjadril uznanie celému reprezentačnému tímu za to, ako hájil slovenské farby na domácich majstrovstvách sveta, keďže chlapci bojovali a hrali so srdcom aj vášňou. Chybičky sa stávajú, ale naberáme skúsenosti a verím, že onedlho budeme bojovať o medaily," uviedol 42-ročný Chára.

Chára dohrával sezónu s viacerými zraneniami

Skúsený bek takmer druhýkrát v kariére doviedol Boston k zisku Stanleyho pohára ako kapitán. Jeho "medvede" však nezvládli rozhodujúci siedmy finálový duel a podľahli St. Louis Blues 3:4 na zápasy. Chára dohrával vyraďovaciu časť s viacerými zdravotnými obmedzeniami a ochranným štítom na tvári.





Napriek tomu v play-off vynechal iba jediné stretnutie. Najväčšími konkurentmi urasteného zadáka v boji o titul najlepšieho hokejistu Slovenska v roku 2019 boli útočník Montrealu Tomáš Tatar a obranca Tampy Bay Lightning Erik Černák. Obaja skončili na pomyselných stupňoch víťazov a na tlačovej konferencii po skončení galavečera vzdali Chárovi hold.





"Zdeno je obrovská osobnosť, veľký bojovník, ktorý si ocenenie zaslúži. Je obdivuhodné, že aj v takom veku si drží formu na úrovni mladých hráčov, ktorí do ligy prichádzajú. Dokáže sa popasovať s mladšími protivníkmi a je absolútnym vodcom Bostonu. Je to určite slovenská hokejová legenda, ktorá je hrubým písmom zapísaná v dejinách NHL. Sme radi, že môžeme byť nominovaní v takých anketách, kde figuruje aj on," poznamenal Tatar.

Tatar čaká na svoj premiérový triumf

Obrancu "bleskov" vzápätí doplnil Černák: "Je to veľký hokejista, líder a má neskutočné meno v NHL. Môžem mu len zagratulovať, pretože si ocenenie zaslúžil za vydarenú sezónu a za všetku energiu, ktorú investoval do hokeja. V Bostone môžu byť radi, že majú takého kapitána."

Dvadsaťosemročný Tatar obsadil v konečnom hodnotení ankety v hlavnej kategórii druhé miesto a stále čaká na svoj premiérový celkový triumf. Medzi útočníkmi si však pripísal už tretie víťazstvo v priebehu štyroch rokov.





"Prípadné celkové víťazstvo by som vždy bral ako čerešničku na torte. Samozrejme, na každú sezónu sa chcem pripraviť tak, aby boli výsledky dobré a aby som mohol povedať, že som urobil všetko pre úspech. Bol by som rád, keby som raz zvíťazil, ale neupieram sa k tomu," povedal rodák z Ilavy, ktorý si v minulej sezóne NHL vytvoril osobný bodový rekord. V 80 dueloch základnej časti mal bilanciu 25+33.

Černák triumf medzi obrancami nečakal

Stále iba 22-ročný Černák získal v ankete Hokejista roka premiérovo cenu pre najlepšieho obrancu a v hlavnej kategórii obsadil tretie miesto.





"Je to pre mňa veľmi veľká česť, keďže na Slovensku máme viacero kvalitných obrancov, ako sú Zdeno Chára, Andrej Sekera či Christián Jaroš. Veľmi ma to teší, ale poviem pravdu, nečakal som, že zvíťazím v tejto kategórii. Rovnako ma potešilo, že som sa ocitol medzi troma najlepšími hokejistami roka, beriem to ako odmenu za sezónu a za celú prácu, ktorú som doteraz odviedol," zhodnotil košický odchovanec, ktorý zažil prelomovú sezónu kariéry.





Vybojoval si počas nej stabilné miesto v zostave Tampy Bay a patril medzi lídrov reprezentácie na domácich MS. "Sezóna dopadla nad moje očakávania, pred jej štartom by som podobný priebeh neočakával. Darilo sa mi na klubovej úrovni aj v reprezentácii. Domáce majstrovstvá sveta boli úžasné, sám som si ich veľmi užil. Som veľmi spokojný, ale verím, že ďalšia sezóna bude ešte lepšia," dodal Černák.

