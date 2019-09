Zdeno Chára po viac ako mesiaci trénoval so spoluhráčmi, čo najskôr chce naskočiť do zápasov

"Záťaž budem zvyšovať postupne podľa toho, ako sa budem cítiť po jednotlivých tréningoch. Rád by som sa už vrátil do zápasového kolotoča, no chcem mať istotu, že všetko je v poriadku a či mám dostatok sily bojovať a hrať na najvyššej úrovni," povedal Chára pre NHL.com. Chára v tejto sezóne odohral zatiaľ 18 súťažných duelov s bilanciou 3 góly a 1 asistencia.