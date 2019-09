Zázrační ľudia robia krajší svet

BRATISLAVA 30. novembra 2018 (WBN/PR) - Vďaka svojim zákazníkom realizuje Lidl každý rok spoločensky zodpovedné projekty v hodnote miliónov eur.

Koniec roka je tradične obdobím bilancovania a ľudského tepla, Lidl sa preto rozhodol poďakovať svojim zákazníkom za to, že každý deň pomáhajú robiť zo Slovenska robiť lepšie miesto pre život.

Ústrednou postavou komunikácie je malé dievčatko, ktoré v predajni vníma bežné činnosti ostatných nakupujúcich, z ktorých však každá má presah do rozprávkového, lepšieho sveta.

Milión stromčekov v Tatrách vďaka projektu "Voda pre stromy", pomoc desiatkam chorých detí prostredníctvom kampane "Od začiatku v dobrých rukách", tridsať fantastických detských ihrísk "Žihadielok" v hodnote 2,6 milióna eur a stovky život zachraňujúcich prístrojov pre novorodencov v hodnote 3,5 milióna eur pre všetky slovenské nemocnice umožňujúce bezplatný pôrod v iniciatíve "Dobré rozprávky". To všetko sú dlhodobé projekty Lidla, do ktorých sú priamo zapojení jeho zákazníci. "Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venujeme jeden cent na výsadbu stromčekov v Tatrách, za každé predané balenie plienok Lupilu putuje desať centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do troch rokov, hlasy ľudí rozhodujú o tom kde každý rok vyrastie desať detských ihrísk Žihadielok a všetkým slovenským nemocniciam venujeme život zachraňujúce prístroje pre novorodencov v hodnote celého výnosu z akcie Dobré rozprávky," uviedol Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie Lidl Slovenská republika, a dodal: "Všetky tieto aktivity realizujeme vďaka ľuďom a pre ľudí. Sme radi, že naši zákazníci sa zapájajú do našich projektov a spoločne pomáhame tam, kde to je najpotrebnejšie."

Najvýraznejšou časťou komunikácie je televízny spot odohrávajúci sa v predajni Lidl. Rozprávačkou a hlavnou hrdinkou je malé dievčatko, ktoré v predajni pozoruje ostatných nakupujúcich a nazýva ich "zázračnými ľuďmi". Na svet sa totiž pozerá cez ďalekohľad a vďaka nemu vidí skutočnosť s presahom do kreslenej rozprávky. Jedna nakupujúca si do košíka vkladá minerálnu vodu Saguaro a v tom momente okolo nej začne rásť les. Maminka jedného chlapčeka vloží do košíka plienky Lupilu a okolo neho začnú šantiť deti. Keď zákazník na svojom smartfóne zahlasuje na webe Žihadielka, predajňa sa premení na jedno veľké ihrisko. A keď v záverečnom zábere podá hlavnej hrdinke mama audiorozprávku, rytier porazí draka a dobro zvíťazí nad zlom. A prečo detský pohľad? Cieľom spoločnosti Lidl je totiž ponúknuť deťom možnosť vyrastať v zdravšom, kvalitnejšom a bezpečnejšom svete.

"Chceli sme sa poďakovať našim zákazníkom za to, že sa zapájajú do našich projektov a spolu s nami pomáhajú robiť svet lepším. V spote sme prepojili skutočný svet s tým rozprávkovým cez pohľad malého dievčatka, ktoré vidí ako sa vďaka bežným aktivitám dejú zázračné veci," povedal o spote Branislav Brzula, vedúci úseku reklamy a marketingu diskontného reťazca. "Dievčatko sa na svet pozerá čarovným ďalekohľadom a svojim detským vnímaním sveta nám ukazuje aké skvelé veci dokážu naši zákazníci," uzavrel Branislav Brzula.





