Závažne prípady si vyžadujú čas, tvrdí polícia a vysvetľuje aj sťažnosť Mariána K. na vyšetrovateľa

Policajti v tejto súvislosti zdôrazňujú, že aj ich samých niekedy hnevá a frustruje dĺžka vyšetrovania. "Existujú situácie, keď dokonca ani policajný vyšetrovateľ nemá vplyv na to, kedy sa už konečne prípad uzavrie. Stáva sa to hlavne vtedy, ak druhá strana spôsobuje prieťahy, obštrukcie, ktoré sú síce ‚v súlade so zákonom, no celé konanie zdržujú a predlžujú," uvádza polícia.