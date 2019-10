Zaujímavosti po finále Tipsport ligy: Päťkrát finále = tri tituly, Češík sa dotiahol na Kapuša a Sýkoru

BRATISLAVA 17. apríla (WebNoviny.sk) - Historické zaujímavosti a štatistiky po piatom zápase finále play-off najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Tipsport ligy HK Nitra - HC 05 iClinic Banská Bystrica (6:2, konečný výsledok série: 4:1).

Päťkrát finále = tri tituly

Hokejisti HC 05 iClinic Banská Bystrica zo svojho piateho finále v neprerušenej sérii vydolovali tretí titul. Pred štyrmi rokmi Bystričania vo finále nestačili na Košičanov (2:4 na zápasy), pred troma na Nitranov (2:4), pred dvoma už zdolali hráčov Nitry (4:1), pred rokom si v nevídanej dráme poradili s Trenčanmi (4:3) a teraz hladko zdolali Nitru (4:1).

Druhý tím s tretím titulom za sebou

Vyhrať titul je náročné, obhájiť ho hneď v nasledujúcej sezóne omnoho ťažšie, no získať tri tituly za tri roky je ojedinelé. Hokejisti Banskej Bystrice to dokázali iba ako druhý tím v histórii najvyššej slovenskej súťaže. Pred nimi sa to podarilo Košiciam v rokoch 2009, 2010 a 2011.

"Barani" už na úrovni trenčianskej Dukly

Hokejisti Banskej Bystrice si v klubovej histórii pripísali tretí majstrovský titul a dostali sa na úroveň Dukly Trenčín. Viackrát sa hokejovými šampiónmi Slovenska stali len Slovan Bratislava a HC Košice (obaja po 8).

Banská Bystrica oslávila v Tipsport lige zlatý hetrik

Kanadské bodovanie finále ovládlo trio majstrov

Až traja hráči z kádra úspešného obhajcu titulu nazbierali vo finále play-off rovnaký počet kanadských bodov. Útočníci Marek Bartánus, Éric Faille a obranca Jordon Southorn do tabuľky produktivity nazbierali po osem bodov - Bartánus k trom gólom pridal päť asistencií, Southorn a Faille zaznamenali po dva presné zásahy a päť gólových prihrávok.

"Barani" po dvoch rokoch opäť zdolali Nitru

Hokejisti Banskej Bystrice si po ročnej pauze vo finále play-off opäť zmerali sily s hráčmi Nitry a rovnako ako v roku 2017 aj tentokrát potrebovali na zisk titulu päť zápasov. Víťazstvom nového šampióna 4:1 sa finálová séria skončila piatykrát v histórii samostatného Slovenska.

Už v ročníku 1995/1996 takto Košice zdolali Trenčín, v sezóne 2010/2011 Košičania vo finále zdolali 4:1 Popradčanov. O dva roky neskôr "oceliari" podľahli 1:4 Zvolenu a potom prišli spomenuté dva úspechy "baranov" nad Nitranmi.

Češík má šesť titulov s 3 klubmi

Útočník Banskej Bystrice Matej Češík (30) sa teší zo šiesteho titulu majstra Slovenska. V roku 2007 sa radoval so Slovanom Bratislava, v rokoch 2014 a 2015 s HC Košice a pred dvoma rokmi, vlani aj v utorok ako člen tímu HC 05 iClinic Banská Bystrica. Češík v tomto smere vyrovnal rekord Juraja Sýkoru a Richarda Kapuša. Kapuš sa tešil šesťkrát so Slovanom Bratislava, Sýkora štyrikrát so Slovanom a dvakrát s Košicami.

